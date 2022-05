(OPINION) Tricotés serrés pour la petite enfance

Je profite de la semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial régi, qui se déroule du 29 mai au 4 juin, pour souligner le travail exceptionnel de toutes ces personnes qui gravitent auprès de nos tout-petits. C’est un travail d’équipe et un dévouement de tous les instants au bénéfice de nos enfants.

Grâce au personnel, nos tout-petits développent leur autonomie, leur estime de soi, leur capacité relationnelle et morale ainsi que leur motricité. En prônant que l’enfant est unique le personnel de la petite enfance leur permet de se développer au maximum de leurs capacités tout en répondant à leurs besoins.

Le bien-être de chaque enfant est, sans l’ombre d’un doute, la priorité de chaque membre du personnel. Éducatrices, accompagnatrices, cuisinières, adjointes administratives, responsables en milieu familial, agentes de conformité, agentes de soutien pédagogique, directions générales : Tous unis pour offrir une période de vie des plus douce et bienveillante pour nos enfants.

Les milieux de la petite enfance sont un endroit plein de créativité, d’amour et de partage. Le personnel est dévoué pour nos enfants et aussi pour les parents. Offrons-leur la reconnaissance qu’il mérite durant cette semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial régi.

Prenons le temps de leur dire MERCI

Merci pour votre douceur

Merci pour votre complicité

Merci pour votre patience

Merci pour votre collaboration

Merci pour votre bienveillance

À toutes ces personnes, je veux vous offrir ma reconnaissance sincère pour le travail exemplaire que vous faites. Votre travail est important et essentiel, vous faites la différence dans la vie de nos tout-petits.

Lucie Therriault

Directrice générale

Regroupement des CPE des Cantons de l’Est

Regroupement des CPE de la Mauricie et du Centre du Québec