(OPINION) Des défis à la mesure de notre belle et grande région

À la veille de mon départ à titre de PDG du CIUSSS MCQ, j’aimerais vous faire part de toute ma reconnaissance et de ma fierté d’avoir pu faire partie de cette belle organisation qu’est le CIUSSS MCQ. Pour une personne de cœur comme moi, il était tout naturel de me joindre, en 2017, à cet établissement qui compte sur des pratiques de gestion où le respect des personnes et l’engagement sont des valeurs profondes.

Au cours des cinq dernières années, j’ai eu la chance de travailler avec des gens compétents, passionnés et engagés. Le dynamisme, le dévouement et la rigueur qui les animent au quotidien témoignent de leur désir de mettre en place les meilleurs soins et services possibles pour assurer la santé et le mieux-être de toute la population.

Une organisation aux défis multiples

Des défis, nous en avons surmontés et il y en aura d’autres. Mais la force mobilisatrice hors-pair de la région et l’ouverture avec laquelle ceux-ci sont abordés, me donne pleine confiance pour l’avenir.

La pandémie aura mis en lumière toute l’étendue de la créativité, de la capacité d’adaptation et de la solidarité dont est capable l’ensemble des acteurs du réseau de la santé et des services sociaux et la population en général.

Je vous invite donc à poursuivre sur cet élan et à profiter des leviers que permettra notamment la mise en place du Plan Santé, pour explorer toutes les façons inimaginables de prendre soin des gens qui en ont besoin, particulièrement les personnes les plus vulnérables comme nos aînés, nos jeunes et les personnes avec une condition particulière.

Le CIUSSS MCQ appartient à la communauté et c’est en maintenant des liens solides avec celle-ci, basés sur une confiance mutuelle, un désir et une volonté commune de faire avancer les choses que les défis pourront être relevés.

Ensemble, regardons vers l’avenir

Collectivement, nous avons établi des bases solides sur lesquelles pourront se concrétiser des projets structurants et bénéfiques pour les habitants de la région.

À cet effet, vous devrez inévitablement passer par la remise en question des façons de faire habituelles (ex. : réflexions pour s’assurer que nos soins et services soient cliniquement pertinents, allégement de processus administratifs, etc.), ce qui inclut l’ouverture à intégrer toutes personnes pouvant contribuer aux soins et services (ex. : aides de service, proche aidants, personnel en soutien à la vaccination et au dépistage, etc.).

L’intégration du volet numérique dans les soins et services (Dossier santé numérique, télémédecine, rencontres virtuelles en santé mentale, etc.) ainsi que la disponibilité d’outils et d’équipements à la fine pointe sont aussi des aspects à privilégier pour une réponse optimale aux besoins de la population.

D’ailleurs, l’un des projets que j’aurais aimé voir se confirmer avant mon départ, est sans contredit la construction d’un nouvel hôpital à Drummondville. Celui-ci s’impose comme une action nécessaire considérant que les installations actuelles de l’hôpital Sainte-Croix sont vieillissantes et ne répondent plus aux exigences des milieux de soins modernes devant permettre une prestation efficiente et optimale.

Aussi, le manque de certains locaux cliniques ne permet pas de répondre adéquatement aux besoins de la population et ne favorise pas l’attractivité de médecins et professionnels pour assurer la relève de demain.

En terminant, au-delà des nombreux projets desquels j’ai pu être témoin et des avancées des dernières années, ce qui m’aura profondément marqué de mon passage dans la région, c’est sans aucun doute toute l’importance accordée au volet humain. Malgré tous les défis et les épreuves que l’on peut rencontrer, les débats d’idées sont sains et contributifs au développement, en autant qu’ils se fassent dans le respect… une grande force des gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Merci à chacun d’entre vous et bonne continuité!

Carol Fillion

Président-directeur général du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec