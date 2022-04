Bonne Semaine nationale des télécommunicateurs d’urgence!

Chers RMU (répartiteurs médicaux d’urgence) , en cette Semaine nationale des télécommunicateurs d’urgence, nous voulons souligner votre travail colossal et tellement essentiel pour l’ensemble de la population.

Nous avons la chance de vous côtoyer chaque jour dans vos fonctions et nous sommes à même de constater à quel point votre rôle est primordial pour la société québécoise.

Vous travaillez dans l’ombre, mais vous méritez toute l’attention que la population vous portera en cette semaine spéciale.

Vous êtes la porte d’entrée du système préhospitalier québécois.

Vous avez à cœur la sécurité et la santé de la population et nous le voyons dans les gestes que vous posez chaque jour.

En répondant aux appels d’urgence 24/7 :

Vous faites preuve d’empathie et rassurez l’individu au téléphone, dans le but de le transformer en premier répondant jusqu’à l’arrivée des ambulanciers ;

Vous assurez le déploiement des ambulances ;

Vous sauvez des vies.

Vous n’avez pas choisi ce métier pour être à l’avant-plan. Vous êtes des héros de première ligne dans l’ombre et vous faites la différence dans la vie des gens que vous aidez et que vous sauvez. Votre voix rassurante et sans jugement ainsi que votre dévouement au travail font de vous des repères pour les gens en situation d’urgence au bout du fil. Vous leur donnez le courage d’agir pour la vie et la santé de la personne en détresse.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, nous voulons vous dire merci et vous rendre hommage.

Bonne semaine des télécommunicateurs d’urgence à tous les répartiteurs médicaux d’urgence !

Cosignataires :

Les directeurs généraux des Centres de communication santé des régions suivantes ainsi que le directeur général de la CSAQ.