(OPINION) Reprendre d’une main ce que l’on donne de l’autre

Nous sommes stupéfait.e.s, étonné.e.s et confus.e.s par le choix de ne pas inclure les programmes de techniques en travail social dans la liste des programmes collégiaux admissibles au programme de bourses Perspective Québec. Au lieu d’amplifier la pénurie, ralentissons-la.

Le programme au Cégep de Trois-Rivières de Techniques en Travail social demande beaucoup de temps et d’engagement. La moyenne d’heures par session pour un.e étudiant.e à temps plein est de 30 heures, sans les travaux et les études pour les examens. En ce sens, le fait de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins de base peut être difficile pour certains. Avec la pandémie, nous abordons de plus en plus la pauvreté. Il ne faut pas oublier que les étudiants collégiaux vivent également des situations de précarité.

Nous ne sommes aucunement en désaccord avec cette bourse qui est une belle opportunité pour les étudiant.e.s au collégial. Cependant, elle crée une rivalité entre certains programmes et peut même apporter des difficultés au niveau du recrutement. En fait, quant aux étudiant.e.s qui sont en indécision face à leur programme, elles ou ils seront influencé.e.s par cette bourse. En d’autres mots, on peut comprendre que pour le domaine social plusieurs se tourneront vers les Techniques d’éducation spécialisée, qui sont, elles, incluent dans le programme de bourse.

Plusieurs postes vacants, des services délaissés, des intervenant.e.s épuisé.e.s et le taux de placement des étudiants à la suite de leur diplôme démontrent le manque de main-d’œuvre et l’importance des étudiant.e.s dans la pérennité des organismes et organisations. Beaucoup, ont été sollicité.e.s par leurs milieux de stage pour un emploi, plusieurs sont présentement technicien(ne)s en travail social, mais aucune bourse ne leur sera accordée. Ce n’est pas difficile de constater que les postes de technicien(ne)s en travail ne sont pas comblés, rechercher poste en intervention sur les différentes plateformes de recherche d’emploi ou simplement parler avec les intervenants sur le terrain et vous verrez. Quels sont vos motifs de ne pas inclure les programmes Techniques de travail social quand elle cadre directement dans les exigences gouvernementales?

Nous trouverions bien dommage, que les problèmes sociaux s’accroître, mais que les intervenant.e.s diminuent. Les techniques en travail social devraient être admissibles au programme de Bourse perspective Québec, car ce sont des acteurs importants dans une société et collectivité. Un(e) technicien(ne) en travail social, c’est quoi? Une personne qui intervient auprès des personnes, des groupes et des collectivités présentant des problèmes d’ordre social. En d’autres mots, elles ou ils contribuent à soutenir les personnes quelles que soit leur vulnérabilité ou leurs problématiques. En quelque sorte, ils interviennent avec tout le monde. En fait, sans leur assistance, les services ne seraient pas rendus à la communauté. Aussi, les technicien(nes) en travail social sont essentiels pour assurer la continuité des services et assure un filet social et de sécurité. Est-ce que je dois rappeler que nous sommes en pandémie mondiale, ce qui fait en sorte que la conjoncture actuelle nous permet de constater l’importance des technicien(ne)s en travail social? Nous avons tous quelqu’un dans notre entourage : grand-mère, grand-père, frère, sœur, parents, amis, cousins, voisins etc. qui a déjà eu recours à un intervenant pour n’importe quelle raison. Et si ces intervenant.e.s n’étaient pas là?

C’est primordial que le ministère change de décision. En fait, les technicien(ne)s en travail social cadrent exactement dans l’objectif de cette Bourse, soit » augmenter le nombre de personnes qualifiées dans les professions priorisées par le gouvernement, en déficit de main-d’œuvre dans les services publics essentiels « . Il doit le faire, non-seulement pour ses étudiant.e.s, mais également pour les populations dont les besoins augmentent sans cesse.

Ce sont grâce aux technicien(ne)s que les personnes en difficulté peuvent avoir accès à plusieurs services de base : se loger, se nourrir, sociabiliser, se vêtir et plus encore. Repenser votre décision, mais surtout penser à toutes ces personnes qui, un jour, aura besoin de cet(te) étudiant.e.

Et si cette personne c’était toi?

Signataires