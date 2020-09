(OPINION) Non à la distanciation sociale et écologique

Aujourd’hui, un autre appel à la mobilisation est lancé pour le climat, un an après les rassemblements historiques sur le même thème. Dans le contexte de la pandémie, qui est selon nous, intimement reliée à la destruction des écosystèmes, comment faire entendre notre voix ?

Nous avons choisi d’écrire nos cris et nos revendications et d’aller les porter à nos députés provinciaux et fédéraux près de chez nous. Alors que les médias et les politiciens sont concentrés autour de la crise sanitaire, nous voulons ramener l’accent sur la crise écologique présente afin que les décisions politiques et économiques intègrent cette réalité dans leur plan de relance post-COVID.

L’humain étant une partie prenante de son habitat, nous demandons que la justice sociale soit prise en compte. Nous considérons que les personnes les plus affectées par la problématique environnementale sont les plus démunies et les plus exclues chez nous, comme ailleurs dans le monde.

L’Organisation des Nations Unies nous prévient d’ailleurs d’une crise alimentaire sans précédent dans certains pays.

Nous interpellons nos élus afin que la relance économique soit juste et verte. Faut-il rappeler que la crise climatique est intimement liée à un modèle économique dépassé de croissance sans fin ? Cessons de mettre de l’huile, du gaz, du mazout, du pétrole et des gaz réfrigérants sur notre habitat en feu.

L’heure n’est plus aux vieilles solutions de simplement injecter des milliards de dollars afin d’étendre du bitume ou de construire des infrastructures. Il faut ajuster notre horloge à la réalité sociale et écologique d’aujourd’hui. Nous demandons une réelle volonté politique afin de répondre à ce défi historique.

Afin de limiter la propagation du virus, nous croyons à la distanciation physique, mais exhortons les gouvernements à ne pas se distancer de la justice sociale et écologique.

Sébastien Bois

Intervenant en défense des droits

Service d’aide aux consommateurs Mauricie