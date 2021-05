(OPINION) Merci à vous qui faites une différence auprès des tout-petits

Je profite de la semaine des services de garde éducatifs en CPE et en milieu familial régi pour souligner le travail exceptionnel de toutes ces personnes qui gravitent auprès de nos tout-petits.

Au quotidien je suis à même de constater les actions qui sont mises de l’avant pour toujours mieux répondre aux besoins des enfants et leur famille. Ce sont des petits miracles à chaque jour qui sont faits pour permettre à chaque enfant de s’épanouir et de vivre pleinement sa vie d’enfant.

Les tout-petits sont privilégiés d’être en contact constant avec ces personnes qui ouvrent leur cœur et permettent ainsi à chaque enfant de se développer à son plein potentiel. Chaque geste, chaque parole est importante et vise à renforcer et soutenir les apprentissages de chacun.

La dernière année n’a pas été de tout repos et malgré cela le personnel était présent pour accueillir au quotidien les tout-petits. Au-delà du masque, de la désinfection accrue et des différentes mesures sanitaires, l’objectif premier du personnel était de permettre à chaque enfant de vivre une journée formidable et pleine de vie.

La petite enfance est une période névralgique et intense en apprentissage, c’est le premier maillon de l’éducation, il faut prendre soin de chaque enfant. Les gestes quotidiens de chaque personne qui travaille en CPE et en milieu familial régi vise une seule chose : le bien-être de chaque enfant.

Pendant la semaine des services de garde éducatifs en CPE et en milieu familial régi, prenons le temps de dire MERCI aux éducatrices, accompagnatrices, cuisinières, adjointes administratives, responsables en milieu familial, agentes de conformité, agentes de soutien pédagogique et aux directions générales pour leur travail bienveillant auprès de nos enfants.

À toutes ces personnes je veux que vous sachiez que votre travail est essentiel et d’une importance capitale, soyez fières de ce que vous faites au quotidien, vous faites une différence dans la vie des tout-petits.

Lucie Therriault

Directrice générale

Regroupement des CPE des Cantons de l’Est

Regroupement des CPE de la Mauricie et du Centre du Québec