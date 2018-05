(OPINION) Lock-out à l’UQTR: les étudiants inquiets

LETTRE OUVERTE. Nous sommes étudiantes, nous sommes étudiants.

Depuis l’annonce du lock-out hier soir, nous sommes un peu sous le choc d’apprendre que nos plans pour l’été viennent de changer de façon considérable. Inquiètes et inquiets sur les impacts que cette décision puisse avoir sur notre parcours.

Dans la lettre de directives envoyée mardi soir, on nous indiquait que les cours étaient suspendus. Mais il n’y a pas que les cours dans un parcours scolaire.

Il a fallu attendre mercredi après-midi avant que des informations quant à la poursuite des activités de recherche ne soient indiquées dans une lettre adressée aux professeures et aux professeurs dans l’info lock-out. La lettre adressée aux étudiantes et aux étudiants ne contenait aucune information à ce sujet.

Comment peut-on prétendre vouloir préserver « sa mission d’enseignement et de recherche » et omettre d’informer sa communauté au sujet du travail de supervision de recherche que les professeures et les professeurs font avec leurs étudiantes et leurs étudiants ? A-t-on également pensé aux impacts que la suspension des cours peut avoir sur un parcours scolaire ?

Nous déplorons grandement le manque de considération à l’égard de l’impact sur les étudiantes et les étudiants qu’un lock-out occasionne.

Comment croire qu’il s’agisse de la « seule solution responsable » alors que l’on nous a donné si peu d’informations sur la suite des choses et que jamais l’on ne s’excuse des effets que cette décision puisse avoir sur nous ?

Sur nous qui payons nos crédits de recherche mais ne pourrons avoir droit à un encadrement de la part de notre direction de recherche. D’ailleurs, pour plusieurs d’entre nous, il n’est pas possible de simplement suspendre notre session sans conséquences financières (bourse des organismes subventionnaires ou prêts et bourses).

Sur nous qui aurions souhaité faire réviser nos travaux par notre directeur ou notre directrice avant d’aller représenter l’UQTR dans un colloque.

Sur nous qui devons déposer notre essai, notre mémoire ou notre thèse prochainement afin de respecter les délais prévus sous peine d’exclusion.

Sur nous qui devons compléter notre parcours scolaire cet été en raison d’une admission conditionnelle dans un autre programme à l’automne (et qui risquons de perdre la bourse attribuée à cette admission).

Sur nous qui comptions sur des contrats de recherche supervisés par des professeures et des professeurs pour bonifier notre dossier de recherche et gagner un peu de sous.

Sur nous qui comptions sur l’encadrement d’un membre du corps professoral pour nous aider à mener à bien notre stage et en retirer le meilleur.

L’encadrement offert par les professeures et les professeurs à l’égard des étudiantes et des étudiants porte sur plusieurs aspects, pas seulement sur les cours, et ceux-ci sont essentiels à notre réussite.

L’UQTR se targue d’être une institution à dimension humaine et cet aspect constitue l’un des éléments qui fait la fierté de ses étudiantes et de ses étudiants. Toutefois, depuis hier, la dimension humaine à notre égard semble avoir été mise de côté.

C’est pourquoi nous espérons que cette situation se règle rapidement afin de bénéficier de l’encadrement essentiel de nos professeures et de nos professeurs et pour lequel nous avons choisi de fréquenter l’UQTR.

Cette lettre est cosignée par :