(OPINION) « Il y a de la noblesse associée aux professions de la santé »

Comme de nombreuses personnes, j’ai eu l’impression de vivre le jour de la marmotte récemment, les dernières annonces ayant un air de déjà-vu par rapport à l’an dernier. Dans ces circonstances, je vous avoue avoir été moi-même affecté professionnellement et personnellement par la situation. En effet, comment demeurer serein et maintenir un équilibre, étant tous conscient que les choses devraient se passer autrement?

Dans ces moments, comment prendre un pas de recul et faire face, une fois de plus, à l’imprévisible? Personnellement, je me nourris beaucoup du courage et de la résilience démontrée par mes collègues employés, gestionnaires et médecins du réseau de la santé et des services sociaux. Affrontant la tempête COVID-19 et ses vagues successives, ils gardent le cap en s’adaptant au gré de la situation épidémiologique et des changements de directives.

Ces gens ont choisi d’exercer leur profession auprès des plus vulnérables. Ils avaient déjà toute ma reconnaissance envers ce choix de carrière qui les amène à soutenir, soigner ou guérir leurs concitoyens. J’en profite pour les remercier une fois de plus pour leur travail et leur engagement à relever les défis auxquels nous faisons face.

Ceux-ci sont très grands dans de multiples secteurs, alors que les cas explosent au sein même de nos équipes déjà affectées par la pénurie de la main-d’œuvre et la fatigue accumulée. Et ceci à l’aube d’une période où nous nous devons de laisser notre personnel reprendre son souffle. Heureusement, près de 1 000 personnes nous ont déjà acheminé une proposition d’offre de service au cours des derniers jours via la plateforme Je contribue. Merci pour cette grande mobilisation et cette réponse enthousiaste! Nos équipes travaillent d’ailleurs avec acharnement pour contacter tous ces gens. Toutefois, les besoins demeurent nombreux… Alors, si vous avez des connaissances en soins de santé ou en soutien administratif, nous vous invitons à soumettre votre candidature, si ce n’est déjà fait.

Malgré cet apport, nous serons sans doute contraints de prendre des décisions difficiles au cours des prochaines semaines quant au maintien des services que nous offrons à la population, à la fois pour préserver la santé de nos travailleurs ainsi que pour assurer le maintien des services vitaux à la population… bien que chaque service offert par le CIUSSS MCQ soit bien sûr important.

En parallèle de la situation qui nous préoccupe, nous regardons d’ores et déjà vers l’avenir… Et ce sont nos équipes elles-mêmes qui nous indiquent la voie à suivre.

Elles sont venues nous dire à quel point elles ont besoin d’appartenance, de solidarité et d’engagement dans leur milieu de travail. Pour répondre à leurs besoins, notre organisation consent beaucoup d’efforts à mettre en place les conditions nécessaires pour revenir à une gestion d’équipes de proximité constituées d’intervenants qui se connaissent et se soutiennent.

Mais au-delà du système, que certains dénoncent et qu’on se doit de faire évoluer au plan de l’organisation du travail, nous avons également besoin de l’appui de toute la communauté pour donner le goût à nos jeunes d’aller prendre soin des plus vulnérables.

Les dernières années ont amplement démontré que le salaire n’est pas le principal vecteur de rétention d’un employé. C’est d’abord la gratitude du regard des uns, la joie du rétablissement des autres ainsi que la conviction d’apporter une contribution significative à ses collègues.

Il s’avère donc essentiel que toute la communauté et ses décideurs transmettent ce message porteur à ses enfants : il y a de la noblesse associée aux professions de la santé.

Tout comme il y en a à respecter les mesures sanitaires, limiter nos contacts, s’isoler lorsque des symptômes apparaissent, à utiliser les tests de dépistages rapides à la maison ou à aller en centre de dépistage, à aller chercher les 2 doses de vaccins, voire la 3e dose, au moment requis.

C’est cette attitude de bienveillance les uns envers les autres qui sera à la base de la construction de notre futur réseau de la santé et des services sociaux aussi bien qu’à la base du développement de communautés en santé.

En terminant, je vous souhaite un temps des fêtes vous permettant de prendre soin de vous et une nouvelle année remplie de joie, santé et bonheur!

Joyeuses fêtes à tous.

Carol Fillion

Président-directeur général du CIUSSS MCQ