Opération séduction pour les entreprises en technologie de l’information

GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud présentera, le 1er avril, la quatrième édition de la Vitrine TI, un événement visant à présenter les possibilités d’emploi en technologie de l’information (TI) dans la région.

C’est sous la thématique «Rencontre ton futur employeur» que les entreprises en TI, les professionnels des institutions d’enseignement, les chercheurs d’emploi et les futurs diplômés se donneront rendez-vous en mode virtuel sur le page Facebook de Force TI Mauricie, dès 17h.

La formule de l’événement se veut ludique et décontractée afin de favoriser les échanges. «Les entreprises ont deux minutes pour se vendre auprès des employés et des étudiants, précise Midorie Villeneuve Chassé, chargée de projets pour Force TI. C’est un événement gratuit d’environ 60 minutes qui sera animé par l’humoriste Mathieu Cyr. Il va entrecouper les présentations de blagues pour rendre l’événement festif et divertissant.»

On estime que plus de 200 postes en TI sont à combler en Mauricie. «La pandémie a fait en sorte que de gros joueurs de Montréal et des grands centres viennent recruter chez nous en offrant des salaires avec lesquels nos entreprises ne peuvent pas toujours rivaliser, remarque Alexandre Ollive de GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud. Dans ce contexte, la Vitrine TI a plus que jamais son importance.»

«Notre secteur vit une croissance soutenue depuis plusieurs années, renchérit Alain Lemieux, président de Force TI. Il fallait qu’on trouve une formule pour cette activité qui contribue au recrutement, tout en faisant valoir le dynamisme et l’attrait des entreprises de notre région.»

Comme les étudiants sont également ciblés par l’événement, GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud peut compter sur la participation du Cégep de Trois-Rivières, du Cégep de Shawinigan et de l’Université du Québec à Trois-Rivières.