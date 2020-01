Opération Nez Rouge: plus de 30 000 $ amassés

La 34e campagne de l’Opération Nez rouge a prenait fin le 31 octobre dernier. À Trois-Rivières, 471 bénévoles se sont mobilisés afin de permettre un retour à la maison sécuritaire durant le temps des Fêtes. Ce sont 1497 raccompagnements qui ont été faits lors de cette campagne 2019. Ces chiffres incluent les 129 bénévoles de la centrale satellite de Louiseville.

Mylène Bélanger, coordonnatrice d’Opération Nez Rouge de Trois-Rivières, estime le total des dons amassés à un peu plus de 30 000 $, ce qui s’annonce être sensiblement le même résultat que l’an dernier. Ce montant sera remis en totalité à la Fondation Les Amis des Estacades dans le but d’apporter un soutien financier aux familles des élèves pour favoriser l’épanouissement de leur potentiel scolaire, sportif, culturel ou artistique.

Mme Bélanger tient à souligner la réponse positive des bénévoles à la suite de la demande de l’organisme afin d’augmenter les effectifs lors des journées plus achalandées, comme les jeudis et les samedis. En effet, cette année, les effectifs étaient suffisants pour répondre à la demande, le temps d’attente entre la prise de l’appel et son attribution à une équipe étant de 6,8 minutes.

« En 10 ans, j’ai rarement vu 18 équipes un jeudi. Croyez-moi que cette année, nous avons pu offrir un excellent service quant au temps d’attente! », s’est enthousiasmé la coordonnatrice. Mme Bélanger affirme même qu’il aurait pu s’agir d’une année record s’ils n’avaient pas été dans l’obligation de suspendre leurs activités lors d’une soirée de pluie verglaçante.

36e édition à l’échelle nationale

Toujours aussi rassembleur, l’organisme est parvenu à mobiliser pas moins de 48 606 bénévoles dans une centaine de communautés canadiennes afin d’assurer un retour à la maison sécuritaire pour 69 029 Canadiens durant le temps des Fêtes.

Du côté du Québec, ils sont 38 475 bénévoles à avoir bravé les routes enneigées pour raccompagner en toute sécurité 52 578 clients.

Également, l’Opération Nez Rouge ainsi que ses bénévoles ont permis la récolte de plus de 1,9 million de dollars, dont plus de 1,3 million qui a été amassé au Québec. La totalité de cette somme est redistribuée localement et permet de soutenir des organismes voués à la jeunesse et au sport amateur.

« Même après 36 campagnes, je trouve toujours aussi extraordinaire de voir qu’ils sont des milliers de bénévoles à être au rendez-vous, année après année. Ensemble, ils permettent à l’Opération Nez rouge de prendre vie durant la période des Fêtes. Leur générosité et leur engagement envers leur communauté contribuent à rendre nos routes plus sécuritaires. En mon nom, mais aussi en celui de tous ceux qui ont profité du service en 2019, je tiens à les remercier sincèrement pour leur contribution exceptionnelle », souligne Jean-Marie De Koninck, président fondateur de l’Opération Nez rouge.

L’Opération Nez rouge : un succès par et pour la communauté

Chaque année, l’Opération Nez rouge fait route accompagnée de nombreux partenaires. Certains d’entre eux lui offrent un soutien depuis le tout début, notamment la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins. À ceux-ci s’ajoutent les corps policiers de partout au pays, les organismes à but non lucratif, les entreprises et les regroupements de tous les horizons qui lui prêtent main-forte.

L’Opération Nez rouge sous la main en tout temps

Tout au long de la campagne, nombreux sont ceux qui ont utilisé l’application mobile Nez rouge. Utilisateurs comme bénévoles, ils sont 37 094 à s’être approprié cet outil qui est assurément devenu un incontournable pour un temps des Fêtes en toute sécurité.