Opération Nez Rouge: pas de service de raccompagnement en 2020

Dans le contexte sanitaire actuel et après analyse de son impact sur la logistique du service, en collaboration avec la Santé publique, l’Opération Nez rouge a choisi de ne pas mettre en place, cette année, son service de raccompagnement.

«La sécurité de nos bénévoles, de nos clients et de nos maîtres d’oeuvre locaux a toujours été la priorité de nos actions, rappelle Jean-Philippe Giroux, directeur général de l’Opération Nez rouge. Notre choix a été longuement réfléchi et ce n’est pas sans émotions que nous l’avons arrêté. Nous sommes convaincus que de belles actions resteront possibles durant le temps des Fêtes et, d’ici là, nous rappelons à tous de planifier leur retour à la maison de façon sécuritaire.»

L’Opération Nez rouge dévoilera les détails de sa campagne 2020 de sensibilisation, mais sans service de raccompagnement, au cours du mois de novembre.

L’Opération Nez rouge Trois-Rivières et sa centrale satellite à Louiseville remercient tous ses bénévoles et ses partenaires pour leur soutien année après année. La campagne 2020 sera certes différente, mais l’Opération Nez rouge Trois-Rivières sait qu’elle pourra compter sur leur soutien pour traverser cette période inédite afin de se retrouver en 2021, dossard rouge sur le dos, sillonnant les routes de nos communautés.