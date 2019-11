Opération Nez Rouge en service pour une 34e année à Trois-Rivières

L’Opération Nez Rouge de Trois-Rivières entame sous peu sa 34e édition sous le thème «L’appel qui fait du chemin» sous la présidence d’honneur du maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

«C’est un grand honneur pour moi d’occuper ce rôle, affirme le président d’honneur. Je suis issu du monde de l’événementiel et j’ai longtemps travaillé dans les bars. J’ai souvent vu des gens partir en espérant qu’ils n’aient pas de voiture ou qu’il ne leur arrive rien sur la route. C’est impensable de dire aux gens de ne pas boire durant la période des fêtes, mais offrir une option comme Opération Nez Rouge est important. Et on est content d’utiliser le service parce qu’on a l’impression de participer à quelque chose en même temps.»

Le maire Lamarche sera d’ailleurs l’un des bénévoles du service de raccompagnement durant la soirée du 6 décembre.

Dates d’opération Novembre: 29 et 30 novembre Décembre: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 27, 28 et 31 décembre

De nouveau cette année, les dons effectués à chaque raccompagnement seront remis à la Fondation Les Amis des Estacades dans le but d’apporter un soutien financier aux familles des élèves pour favoriser l’épanouissement de leur potentiel scolaire, sportif, culturel ou artistique. En 2018, les usagers d’Opération Nez Rouge de Trois-Rivières ont effectué des dons totalisant 36 500$.

600 bouteilles d’eau éliminées

L’équipe d’Opération Nez Rouge de Trois-Rivières prévoit éliminer l’utilisation de près de 600 bouteilles d’eau en plastique en offrant une gourde à chaque bénévole. «On retrouvait souvent des bouteilles à peine ouvertes que nous devions jeter. Il sera également de la responsabilité du bénévole d’amener sa gourde chaque soir», précise Mylène Bélanger, coordonnatrice d’Opération Nez Rouge de Trois-Rivières.

Par ailleurs, le 14 décembre, les propriétaires d’un véhicule électrique sont invités à venir faire des raccompagnements avec leur voiture à l’occasion de la toute première soirée électrique.

Les personnes intéressées à s’impliquer comme bénévoles retrouveront le formulaire d’inscription au www.operationnezrouge.com.

Le saviez-vous?

De 2013 à 2017, la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool a été la cause de 37,8% des décès sur les routes de la Mauricie et du Centre-du-Québec.