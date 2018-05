Opération nettoyage à Trois-Rivières

VOIRIE. Chaque année, la Ville procède au nettoyage des voies publiques afin de récupérer le sable épandu durant l’hiver. Cette année, en raison du printemps tardif, les opérations ont débuté plus tard qu’à l’habitude et accusent un léger retard. La Ville prévoit terminer le travail aux alentours du 15 mai.

Comme toujours, l’entretien printanier est réalisé de jour et de nuit. Afin de finaliser les opérations le plus rapidement possible, le nettoyage s’effectue dès que les conditions sont propices. Il est à noter que le balayage pourrait provoquer bruit et poussière, mais la Ville assure que les procédés utilisés sont les mêmes d’année en année.

Rappelons que l’entretien printanier est nécessaire, notamment car il permet la pratique sécuritaire d’activités comme le vélo et le patin à roues alignées. Afin de faciliter les opérations, la Ville invite les citoyens à respecter l’interdiction de stationner la nuit dans certains secteurs, principalement dans les premiers quartiers.

Dans ce même ordre d’idées, il est conseillé de libérer les bordures de rue de tout objet ou élément qui pourrait nuire au passage des balais mécaniques. Trois-Rivières compte 923 kilomètres de rues et 540 kilomètres de trottoirs. À ce jour, 40 % a été nettoyé.

L’avancement des opérations sera mis à jour chaque jour de la semaine sur le site Web de la Ville.