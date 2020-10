Opération majeure en sécurité routière sur l’autoroute 40

Les policiers de la Sûreté du Québec effectueront une opération d’envergure en matière de sécurité routière, cet après-midi et en soirée sur l’autoroute 40 entre Montréal et Québec.

Une soixantaine de policiers seront présents sur cet axe routier majeur qui relie les deux villes les plus populeuses de la province. Au cours de cette opération de visibilité, les policiers s’assureront que les automobilistes respectent le code de la sécurité routière et le code criminel afin d’éviter les comportements à risque. La Sûreté du Québec souhaite, avec cette opération, accroître la sécurité des usagers de la route.

Les policiers interviendront en fonction des principales causes de collisions, soit la vitesse, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et la drogue. Les policiers porteront aussi une attention particulière au port de la ceinture de sécurité.

Soulignons également la participation de Contrôle routier Québec à cette opération.

Ainsi, la présence policière, les interventions et la sensibilisation à l’égard des conducteurs seront accrues sur cet axe routier. Les opérations d’envergure en matière de sécurité routière constituent un moyen efficace de réaliser simultanément de multiples interventions et ce dans le but de réduire le nombre de collisions et de sauver des vies, précise la SQ.