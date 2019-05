Opération Enfant Soleil: l’équipe de RE/MAX à l’œuvre

Les 1er et 2 juin, les courtiers RE/MAX de Francheville seront à plusieurs endroits dans la région de Trois-Rivières, Shawinigan, la Rive-Sud et La Tuque pour amasser des dons au profit d’Opération Enfant Soleil.

Également, le samedi 1er juin aura lieu la grande vente de garage du Parc Lambert, à Trois-Rivières. L’équipe de RE/MAX de Francheville sera sur place pour vendre plusieurs articles, dont les profits iront à Opération Enfant Soleil.

On sait que le 32e Téléthon Opération Enfant Soleil aura lieu le 2 juin. Le plus grand rendez-vous québécois de solidarité envers les enfants malades et leur famille soulignera particulièrement le courage des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec. Accompagnés de leur famille, ils seront au coeur de l’action et de l’émotion.

Notre région sera représentée par Kyliann (3 ans) et Kayden (2 ans) Auger Gélinas, atteints d’une duplication du chromosome ARID1B causée par le syndrome de Coffin-Siris.

Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les grands centres pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux, tout comme en région, où les enfants peuvent être soignés près de leur famille. Plus de 210 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires.

Des billets pour la maison Enfant Soleil sont également disponibles auprès des différents bureaux RE/MAX de la région. Le tirage de la maison, d’une valeur de 500 000$, aura lieu le 18 juillet prochain. Ne manquez pas cette occasion de faire la différence dans la vie des enfants malades et de leurs familles.