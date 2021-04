Opération Enfant Soleil : 73 000$ pour la Mauricie

À l’approche du prochain Téléthon, qui se tiendra le 30 mai, Opération Enfant Soleil annonce qu’une somme de 73 010$ sera remise à trois centres hospitaliers de la Mauricie afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux.

Cette somme contribuera à la réalisation de projets pilotes précurseurs tout en finançant l’achat d’équipements permettant de soigner les petits dans la région, près de leur domicile.

Dans un premier temps, 51 760$ seront remis au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR), ce qui permettra de mettre en place un système de téléconsultation mobile facilitant les échanges entre les professionnels de la santé de différents centres. Un fauteuil inclinable pouvant se transformer en table d’examen s’ajoute également aux équipements de l’hôpital.

De plus, par l’entremise du programme de maintien et de retour rapide des nouveau-nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux remettent chacun un montant de 11 550$ au centre hospitalier, montant qui permet l’achat de quatre ensembles tire-lait ainsi que d’un bilirubinomètre, pouvant détecter et prévenir la jaunisse chez le nouveau-né. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 1 254 599$ à ce centre hospitalier.

«Le projet de téléconsultation nous permettra de contacter les néonatologistes du centre spécialisé pour appuyer l’équipe de professionnels au chevet de l’enfant. Le but est d’offrir les meilleurs soins possibles et, éventuellement, d’éviter des transferts dans des centres plus éloignés, permettant ainsi de garder l’enfant près de sa famille. Une organisation comme Opération Enfant Soleil nous aide à offrir des meilleurs soins et à amener un certain réconfort aux familles», témoigne Dre Catherine Dufresne-Denis, pédiatre au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières.

Aussi, l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie recevra 12 100$. Cet octroi est financé par Opération Enfant Soleil et par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui offrent tous deux 6050$ pour contribuer au maintien et au retour rapide des nouveau‐nés en région.

L’hôpital se dote de deux tire-laits électriques ainsi que d’une couverture de photothérapie, qui permet de garder une proximité entre le nouveau-né et ses parents lors des traitements de photothérapie. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 338 166$ à cet hôpital.

Puis, une somme de 9150$ est remise au Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice. Plus précisément, un pousse-seringue administrant les médicaments aux nouveau-nés de façon sécuritaire est octroyé à l’établissement. Un appareil à signes vitaux, pour suivre en continu les paramètres physiologiques des bébés, est aussi financé par ce montant.

Également, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux versent tous deux 1700$ afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région. Cette somme soutient l’achat d’un nouveau tire-lait, qui assurera l’allaitement des nouveau-nés ne pouvant être mis au sein. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 322 516$ à ce centre.

À l’échelle provinciale, 75 octrois seront remis à différents centres hospitaliers afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants, d’appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin. À ce jour, ce sont près de quatre millions$ qui ont été versés en Mauricie et dans le Centre-du-Québec. Pour plus d’info, visitez le www.operationenfantsoleil.ca/mauricie.