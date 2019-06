Opération antidrogue: trois personnes arrêtées

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé, hier (5 juin) en après-midi, à une perquisition et des arrestations en lien avec le

trafic de stupéfiants.

L’opération antidrogue fait suite à des informations reçues concernant un point de vente de stupéfiants situé sur la rue St-Denis, secteur centre-ville. Alors que les enquêteurs effectuaient une surveillance des lieux, le suspect visé dans cette opération, Martin Héroux, 49 ans, fut interpellé à proximité de son logement. Celui-ci était en possession d’une arme prohibée.

Lors de la fouille de son logement, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs stupéfiants dont; du crack, des métamphétamines, du cannabis, du LSD et du haschisch ainsi que divers articles reliés au trafic de stupéfiants. Des cigarettes de contrebande ainsi que 6 armes prohibées furent également retrouvées lors de la perquisition.

Deux autres personnes qui étaient présentes sur les lieux furent arrêtées pour possession de stupéfiants. Ils ont été libérés sur promesse de comparaître.

Le principal suspect; Martin Héroux est demeuré détenu au Quartier général. Il a comparu ce matin au Palais de justice de Trois-Rivières en lien avec des accusations de possession aux fins de trafic et trafic de cocaïne, métamphétamines, LSD ainsi que possession de six armes prohibées et bris de probation.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne, voulant partager des renseignements de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME en communiquant au numéro 819-691-2929 touche 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.