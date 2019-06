Open Trois-Rivières : une dizaine de projets innovants sur la table

Fondé il y a à peine un an, le district entrepreneurial innovant Open Trois-Rivières travaille déjà sur une dizaine de projets pour stimuler l’innovation et la créativité.

En plus du Carré de la fosse et du Centre d’innovation alimentaire annoncés récemment, une coopérative entrepreneuriale étudiante sera lancée à l’automne en partenariat avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

«La coop se veut comme un simulateur d’entreprises pour les étudiants. C’est une première chance pour les étudiants de toucher à l’entrepreneuriat. Elle sera installée à même notre quartier général, au coin Royale et des Forges», indique Étienne Dansereau de l’Open Trois-Rivières.

«Il y a deux volets à ce projet, ajoute ce dernier. Il y a le simulateur d’entreprises et la collaboration avec le milieu. Les étudiants qui vont travailler dans cette coop vont rencontrer les entreprises et travailler sur des enjeux qu’elles ont. La coopérative est déjà créée et le conseil d’administration a été formé. À l’automne, on va procéder au recrutement des étudiants.»

L’équipe d’Open Trois-Rivières travaille également sur un projet qui sera lancé en janvier, celui d’un parcours permettant à des PME matures d’innover.

«Le but, c’est d’amener une autre culture d’innovation au sein de ces entreprises-là, de les amener ailleurs, explique M. Dansereau. Le parcours, c’est en fait des ateliers, des formations et des rencontres. Des cohortes d’une dizaine d’entreprises vont être créées et ces entreprises vont se côtoyer pendant un an. À travers ça, elles vont trouver des solutions à leurs enjeux. Donc, par le fait même, elles vont devenir plus innovantes.»

Par ailleurs, un écosystème d’incubation est en train de prendre forme. L’objectif est de réunir tous les intervenants socioéconomiques du milieu pour offrir un accompagnement soutenu aux entrepreneurs sur une période de plusieurs mois. «L’idée, c’est de créer un écosystème qui va se déployer au sein de l’Open et même dans nos entreprises», précise Étienne Dansereau.

S’ajoutent à cela un laboratoire à ciel ouvert pour «startups» en tourisme, dont les premiers événements débuteront en juillet, une ruelle verte pour cet été et un camp techno pour les jeunes au mois d’août.

Une bière brassée pour l’Open

En collaboration avec la microbrasserie Le Temps d’une Pinte, l’Open Trois-Rivières a dévoilé vendredi la bière Opener, qui sera disponible lors des événements du district. Il s’agit d’une session IPA légère pour stimuler les esprits créatifs.