Open Trois-Rivières devient Halo Trois-Rivières

Le district entrepreneurial innovant Open Trois-Rivières change de nom pour Halo Trois-Rivières. Ce nouveau nom met en lumière une communauté allumée et audacieuse, qui n’a pas peur de penser autrement et de faire bouger les choses.

«Ça symbolise le rayonnement et l’attractivité du district, ajoute Laurence Gagné, chargée de projets pour IDE Trois-Rivières. Dans le dictionnaire, on définit ce mot comme une zone autour d’une source lumineuse. Au sens figuré, c’est un éclat qui émane de quelqu’un ou de quelque chose.»

Le nom se rapproche également du mot «allô», évoquant ainsi l’ouverture et l’accueil du district envers les nouvelles entreprises et les nouveaux talents. Mentionnons par ailleurs que la mission d’Halo Trois-Rivières reste la même, soit alimenter les étincelles et en exploiter leur plein potentiel ainsi que stimuler et supporter les entreprises existantes.