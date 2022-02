« On veut sensibiliser les gens et les jeunes à la persévérance scolaire » – Valérie Renaud Martin

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie, en collaboration avec les Carrefours jeunesse-emploi, étaient présents à l’entrée du Wal-Mart du Carrefour de Trois-Rivières-Ouest, aujourd’hui, avec la Roue de la persévérance. Celle-ci avait pour objectif de sensibiliser la population aux gestes que tous peuvent faire pour encourager et soutenir les jeunes dans leur réussite éducative.

Cette activité était préalable à la 19e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se mettra en branle dès lundi.

« On veut sensibiliser les gens et les jeunes à la persévérance scolaire », lance Valérie Renaud Martin, agente aux communications à la Table régionale de l’éducation de la Mauricie. « Les gens tournent la roue et se voient attribuer un défi à réaliser la semaine prochaine. On leur donne des outils pour ce faire, comme des mots d’encouragement, des petites idées et même une carte postale qu’ils peuvent mettre dans la boîte à lunch de leur enfant. On le sait qu’il y a des parents qui le font au quotidien, mais on veut vraiment rassembler tout le monde autour de la réussite éducative et de la persévérance scolaire. »

« Aujourd’hui, on veut surtout sensibiliser l’écosystème autour des jeunes », renchérit Mélanie Chandonnet, directrice régionale de Table régionale de l’éducation de la Mauricie. « On veut sensibiliser les adultes et l’entourage autour des jeunes que c’est important de leur donner des petites tapes dans le dos et des petits mots d’encouragement. La semaine prochaine, on va sortir différentes statistiques, dont un sondage Léger qu’on a réalisé sur la scène nationale avec Dre Généreux qui travaille sur l’anxiété chez les jeunes, alors on va voir à quel point les jeunes ont beaucoup d’encouragement. »

Parlant d’encouragement à proprement dit, la Roue de la persévérance a été fabriquée par 15 élèves de l’Usine-école de l’École secondaire Chavigny. Février se veut le mois de prédilection idéal pour tenir les Journées de la persévérance scolaire (JPS). Statiquement, c’est le mois où il y a le plus de décrochage scolaire, suivant les résultats des examens de mi-année.

« C’est d’autant plus difficile depuis deux ans (avec la COVID-19) et on le constate selon différentes enquêtes et études que la motivation est beaucoup moins grande et que c’est beaucoup plus difficile pour les jeunes », ajoute Mme Chandonnet.

Mme Chandonnet et Mme Renaud-Martin étaient accompagnées de Félix Dupont, chef d’équipe et responsable des communications au Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux. Des activités se tiendront lors des deux prochaines semaines dans l’ensemble des établissements scolaires, dans les CPE, ainsi que dans des organismes communautaires.