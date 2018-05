«On veut que les gens se réapproprient l’île Saint-Quentin»

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

LOISIRS. Les citoyens de Trois-Rivières sont invités à redécouvrir le Parc de l’île Saint-Quentin tout l’été au fil des diverses activités qui s’y tiendront.

La saison estivale débutera officiellement le 2 juin avec une journée portes ouvertes et une grande vente de garage.

«L’île mérite d’être découverte et d’être plus connue. Elle a un beau potentiel naturel, récréatif et familial. La programmation estivale, cette année, est plus axée sur ce qu’on a déjà», souligne Lyne Bourgelas, coordonnatrice des loisirs, partenariats et communications de la Corporation du Parc de l’île Saint-Quentin.

La baignade à la plage et à la piscine sera surveillée à compter du 23 juin, entre 12h et 18h. La piste cyclable, le sentier de marche, la passerelle d’interprétation, l’aire de jeux pour enfants, les nombreux espaces verts demeurent disponibles pour la détente comme pour les rassemblements familiaux ou corporatifs.

Le volet environnemental se déploie davantage cette année avec la venue d’un kiosque d’information spécialement axé sur l’environnement. La biologiste en place sera sur les lieux pour informer, sensibiliser et offrir des balades guidées. Également, l’exposition «Les oiseaux voyageurs», installée au pavillon de l’accueil, se verra aussi améliorée par l’installation de panneaux informatifs.

La carte de membre devient la carte Avantages. Elle permet un accès annuel illimité au Parc de l’île Saint-Quentin ainsi qu’à plusieurs gratuités et rabais offerts sur le site et chez des partenaires.

Culture au grand air

Le Cinéma de l’île sera de retour à compter du 9 juillet. C’est le film familial Paddington 2 qui ouvrira la saison à 20h30. Les cinéphiles pourront aussi voir Wonder Woman, Ballerina, Le crime de l’Orient-Express, Ferdinand, Wonder Wheel, Coco et Les Affamés durant l’été.

Les mardis soirs de juillet et du 7 août, le Théâtre des Nouveaux Compagnons présentera la pièce Les Grandes chaleurs. On y retrouvera Gisèle Cloutier, une jeune veuve de 52 ans, qui entretient une relation avec un jeune délinquant réhabilité.

Le piano public reviendra également du côté de l’île Saint-Quentin du 4 juin au 8 octobre.

«Le réflexe des gens est de se dire: «Wow! On a ça à Trois-Rivières!» On veut que les gens se réapproprient l’île Saint-Quentin. Ça appartient à tout le monde et tout le monde y trouve son compte», soutient Pierre-Luc Fortin, président du conseil d’administration de la Corporation du Parc de l’île Saint-Quentin et conseiller municipal du district des Estacades.

Événements à l’horaire