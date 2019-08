«On va vraiment à la découverte de l’être humain derrière le titre qu’il peut avoir» – Anne Bouchard

Équijustice Trois-Rivières tenait son activité de maillage, soit L’Amical de soccer, entre les adolescents des Maisons de jeunes et les différents intervenants des services d’urgence de la Ville de Trois-Rivières.

L’activité avait lieu aujourd’hui en direct du Parc Laviolette. On y retrouvait des policiers, des pompiers, des ambulanciers et des contrôleurs routiers parmi les intervenants d’urgence dans le cadre de la 6e édition.

«On avait fait un bilan après la dernière édition et les jeunes nous avaient dit qu’ils voulaient s’impliquer avec les intervenants d’urgence. On a donc organisé quatre plateaux ce matin et chacun d’entre eux était animé par un différent intervenant d’urgence. Les jeunes pouvaient découvrir et discuter de ce qu’est le métier et du pourquoi cette personne a décidé de choisir ce métier-là. On va vraiment à la découverte de l’être humain derrière le titre qu’il peut avoir», a expliqué Anne Bouchard, responsable clinique chez Équijustice et organisatrice de l’évènement en collaboration avec les Maisons de jeunes de Trois-Rivières, les policiers, pompiers, ambulanciers, contrôleurs routiers et vélos-patrouilleurs de parc.

«On a eu plus de participants que l’an dernier et on est content. On veut modifier les perceptions, soit celles que les citoyens et les intervenants d’urgence ont des jeunes et des adolescents, et vice versa. Derrière le type et le personnage, il y a une personne, soit un être humain avec une sensibilité et avec une histoire de vie. Derrière chaque jeune aussi il y a des histoires de vie alors on vient réunir les deux.»

Un dîner hot-dog style «tailgate» a ensuite été servi pour faire des forces en vue de la partie de soccer amicale qui avait lieu en après-midi.

Équijustice Trois-Rivières, anciennement Aux Trois Pivots, a pour mission de développer une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs différences.