On se prépare au déconfinement sur le territoire

Carol Fillion, le PDG du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec, a indiqué que les préparatifs au déconfinement allaient s’amorcer. On ouvre la porte à une ouverture graduelle qui serait modulée en tenant compte du nombre de cas dans les différentes parties du territoire.

«C’est une nouvelle très encourageante», souligne-t-il en se réjouissant des comportements des citoyens qui a permis d’aplanir la courbe.

Carol Fillion a également indiqué au point de presse du 24 avril qu’il y avait maintenant 1111 (+ 25) personnes d’infectées sur le territoire. On retrouve 898 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 213. Les hospitalisations sont de 78, dont 7 aux soins intensifs. À ce jour, on enregistre 81 décès (+ 5) sur le territoire, dont 39 au CHSLD Laflèche et 9 à celui de Sainte-Tite. Notons que l’on ne retrouve aucune infection dans 25 des 27 CHSLD que comptent la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Il y a des éclosions actuellement à l’hôpital Sainte-Croix de Drummondville et au CHAUR de Trois-Rivières. Plusieurs étages sont touchés.

Concernant l’hébergement à l’École nationale de police, on y compte actuellement 12 personnes infectées. La section aménagée de l’établissement de Nicolet a eu son premier décès.

Les autorités du CIUSSS ne donneront pas suite aux demandes de la Fédération interprofessionnelle de la santé demandant des masques N95 pour ses membres oeuvrant dans les CHSLD et les unités qualifiées de rouge. Un total de 181 employés ont été infectés à la COVID-19 depuis le début de la crise.

Statistiques

Veille Actuel TOTAL DES CAS CONFIRMÉS 1 086 1 111 Centre-du-Québec 204 213 MRC d’Arthabaska 17 17 – Victoriaville 9 9 MRC de L’Érable 0 0 MRC Bécancour 15 15 – Bécancour 13 13 MRC Nicolet-Yamaska 9 9 MRC Drummond 163 172 – Drummondville 131 136 – Saint-Cyrille-de-Wendover 12 12 – Saint-Germain-de-Grantham 8 11 Mauricie 882 898 MRC du Haut-Saint-Maurice 0 0 MRC Mékinac 45 48 – Saint-Thècle 5 6 – Saint-Tite 29 31 MRC Des Chenaux 28 29 – Notre-Dame-du-Mont-Carmel 6 7 – Saint-Maurice 11 11 – Saint-Narcisse 9 9 MRC Maskinongé 173 173 – Louiseville 77 77 – Maskinongé 10 10 – Saint-Boniface 11 11 – Saint-Étienne-des-Grès 19 19 – Saint-Paulin 8 8 – Saint-Sévère 5 5 – Yamachiche 19 19 Shawinigan 273 275 Trois-Rivières 363 373

Seules les municipalités comptabilisant 5 cas et plus de COVID-19 peuvent être indiquées.

Veille Actuel Soins intensifs 3 7 Hospitalisations (total incluant soins intensifs) 77 78 Décès– Laflèche – Mgr Paquin – Autres 7638 8 30 8139 9 33 Personnes rétablies 471 546

Éclosions