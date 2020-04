«On n’est pas sorti du bois» – Justin Trudeau

Encore hésitant à lever les mesures de confinement de crainte que le problème revienne en force, Justin Trudeau a rappelé que la réouverture de l’économie devait se faire graduellement lors de son point de presse du 28 avril. Son gouvernement fera paraître sous peu un guide à ce sujet. L’action du Canada se basera sur la science précise à nouveau le premier ministre.

«Les capacités en matière de dépistage et de suivi de la COVID-19 doivent être suffisantes pour nous permettre de contrôler la propagation, et c’est pourquoi on intensifie le dépistage et on met en place les outils nécessaires le plus rapidement possible», dit-il en mettant l’accent sur la nécessaire disponibilité de l’équipement pour protéger ceux qui seront rappelés au travail.

À ce sujet, Justin Trudeau s’est réjoui que des équipements de protection pour les travailleurs de première ligne soient produits au Canada. «Plus de 100000 visières de protection faciale qu’on a commandées de Bauer et de Toronto Stamp sont aussi prêtes, et seront envoyées très bientôt», indique-t-il.

Précisant que l’on est encore loin d’un vaccin, le premier ministre insiste sur une production en terre canadienne. «Beaucoup de pays du monde le produiront pour leurs propres citoyens, et nous allons être du nombre. Nous sommes en train de mettre en place des capacités de production ici», souligne Justin Trudeau.

Par ailleurs, c’est aujourd’hui que des députés de la Chambre des communes se réunissent virtuellement. Le premier ministre sera de la séance pour répondre aux questions des élus canadiens.

À ce jour, 49025 cas de coronavirus sont identifiés au Canada. Il y a 2766 décès reliés à la maladie.