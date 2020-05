La Locomotive du Regroupement des organismes de base en santé mentale (ROBSM) a récemment lancé son livre «On ne virera pas fou», rédigé à partir des suggestions de membres de La Locomotive pour prendre soin de sa santé mentale.

Davantage qu’un simple recueil de suggestions, le livre invite aussi à l’introspection avec une série de questions rassemblées à la fin de chaque chapitre, puis à poser des actions en cohérence avec les réflexions menées. Cet outil se veut résolument tourné vers l’action.

D’ailleurs, la pandémie de COVID-19 a devancé le calendrier de publication prévu puisque dans le contexte de confinement et de distanciation sociale, la santé mentale de la population est mise à rude épreuve.

Le livre a deux objectifs, soit de lutter contre les préjugés un lecteur à la fois et de permettre aux membres qui y ont contribué de jouer pleinement un rôle de participation citoyenne.

Une version imprimée est prévue pour les prochains mois. Elle sera possiblement bonifiée grâce aux commentaires et réactions suscitées par la version numérique sur les réseaux sociaux, qui seront retracés grâce à l’utilisation du #OnNeVireraPasFou.

L’organisme recherche d’ailleurs un partenaire financier pour financer l’impression et la diffusion du document.

Le document «On ne virera pas fou» est disponible en téléchargement gratuit au www.robsm.org/fichiers/On-ne-virera-pas-fou.pdf

La Locomotive du ROBSM 04-17 existe depuis 2011 et réunit des personnes concernées par la santé mentale, soit directement (personnes vivant avec une problématique de santé mentale) soit de manière plus indirecte (membres de l’entourage, intervenants du milieu ou toute personne intéressée à la cause de la santé mentale).