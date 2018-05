COMMUNAUTÉ. Le parc de la rue Brunet sera le lieu d’une Fête des voisins ce samedi 2 juin de 10h à 16h.

Cette fête est une initiative conjointe de la Maison des Grands-Parents et du conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier.

«Je suis récréologue de formation. Pendant mon porte-à-porte des deux dernières campagnes électorales, j’ai remarqué une diversité d’âges parmi les résidents de ce secteur, derrière le Costco, sans compter qu’il y a une certaine densité de population. Ce sera un beau test, puisque l’on retrouve des gens de plusieurs nationalités, ainsi que des gens seuls et des familles», explique-t-il.

«Mais le parc n’est pas très animé. On voudrait que cette fête permette aux citoyens du secteur de se présenter les uns aux autres, d’apprendre à se connaître», ajoute M. Carpentier.

L’objectif de la Fête des voisins est de développer un esprit de voisinage chaleureux et sympathique dans une ambiance de simplicité et de convivialité.

Aucune programmation précise n’a été établie. En fait, les organisateurs fourniront certaines commodités, telles que des jeux, que les voisins présents pourront utiliser. Les participants sont également invités à apporter de la nourriture. En bref, ce sont les citoyens qui décideront de l’allure de la fête.

«Je suis d’avis qu’il faut donner des occasions aux citoyens pour se rencontrer. C’est en une. Il faut nourrir l’esprit de voisinage pour faire de la ville une ville plus humaine, plus citoyenne. Les bienfaits de connaître ses voisins peuvent être grands. On sous-estime l’importance de connaître nos voisins», soutient M. Carpentier.

La semaine suivante, le 9 juin, on retrouvera notamment une Fête des voisins dans le quartier Adélard-Dugré/Jean-Nicolet.