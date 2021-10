Guillaume Beaudoin est un défenseur doté d’une grande fiabilité et devrait obtenir de bonnes minutes sur la patinoire cette saison, notamment en infériorité numérique. En effet, Beaudoin est synonyme de fiabilité, et de stabilité, comme en fait foi son parcours d’hockeyeur.

Le Bécancourois a disputé deux saisons chez les Estacades de Trois-Rivières, au niveau Midget AAA, avant d’en disputer cinq avec l’Armada de Blainville Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), qui n’ont jamais voulu s’en départir, d’ailleurs. Il s’est ensuite joint aux Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour une durée de trois ans. La saison dernière, il s’est offert un séjour en France avec la formation d’Anglet, mais la COVID-19 est venue limiter sa saison à 18 rencontres.

« La COVID a fait que je ne me suis pas vraiment senti dans une vraie saison de hockey, mais c’était bien pour une première expérience de hockey professionnel. On s’entraînait tous les jours quand même et j’ai appris à devenir un pro à travers tout ça », témoigne-t-il.

« Sur la glace, je n’ai pas eu la saison que je voulais parce que je m’attendais à jouer des matchs et à voyager. Je n’ai pas pu vivre l’expérience à 100%, disons. »

L’arrière de 6 pieds et 185 lbs n’avait pas exclu un second séjour en Europe si les Lions de Trois-Rivières ne lui avaient pas lancé d’invitation.

« Je me gardais des portes ouvertes là-bas, mais quand Marc-André Bergeron m’a invité ici, c’est rapidement devenu mon Plan A. Mon camp s’est très bien passé et j’essaie de jouer mon style de jeu. J’essaie de me mettre tout de suite dans le beat pour le début de la saison. On a déjà une excellente chimie d’équipe et on est tous des gars qui se sont déjà côtoyés quelque part alors c’est le fun d’avoir une ambiance comme ça déjà », ajoute celui qui se décrit comme un défenseur à caractère défensif, avec une bonne première passe.

Son objectif: aller chercher le plus de temps de glace possible. « Je ne veux pas me projeter trop loin. Je veux, à chaque jour, prouver au coaching staff que je peux jouer dans cette ligue-là, avoir de grosses responsabilités et aller chercher des grosses minutes », conclut-il.

Beaudoin sera bien entouré derrière, notamment par les Olivier Galipeau (29 points en 47 matchs) et Mathieu Brodeur (10 points et +13 en 48 matchs), qui viennent de remporter le championnat dans la East Coast Hockey League (ECHL), et par Charles-David Beaudoin, qui a fait la navette entre la ECHL et la Ligue américaine de hockey (LAH) ces dernières années.