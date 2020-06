«On a besoin d’un coup de main financier du gouvernement» – Donald J Desrochers, président de Tourisme Mauricie

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, annonçait la semaine dernière la première phase du calendrier de déconfinement concernant l’industrie touristique québécoise. De son côté, l’industrie attend avec impatience les deux prochaines étapes évoquées par la ministre, soit le calendrier pour la deuxième phase de déconfinement et le plan de soutien financier à l’industrie.

«On a besoin d’un coup de main financier du gouvernement», rappelle Donald J Desrochers, président de Tourisme Mauricie et président-directeur général de la chaîne hôtelière Hôtels Marineau. «Qu’il y ait beaucoup ou peu de clients, on doit garder les lumières allumées, payer nos taxes et continuer de couvrir nos autres frais fixes.»

«On est bien prêt à participer activement à la relance de l’économie dès cet été, mais pour assurer les emplois et s’adapter pour recevoir les clients en respectant la distanciation sociale, ça va prendre des sous et la crise a déjà forcé plusieurs d’entre nous à s’endetter. Il va nous falloir une bouée pour garder la tête hors de l’eau.»

La ministre Proulx a également mentionné que les Québécois pouvaient dès maintenant commencer à planifier et prendre leurs vacances au Québec.

«Comme d’un côté ils ont besoin de se dégourdir après de longs mois de confinement, et que de l’autre la survie de l’industrie touristique dépendra du tourisme intra-Québec cette année, il s’agit bel et bien du seul scénario envisageable pour nous, dont pour sécuriser des emplois.»

«On le sent sur le terrain dans toutes les régions, les Québécois ont hâte de se déconfiner», ajoute pour sa part Stéphane Boileau, directeur général de Tourisme Mauricie. «Le diable sera toutefois dans les détails afin que la population comprenne bien les balises de déplacement, d’hébergement, de divertissement, de restauration et de loisirs. Nous continuons de travailler, tant avec les forces vives de notre région et de notre industrie, qu’avec le gouvernement pour trouver l’équilibre entre santé publique et survie économique, mais connaître le reste du calendrier de déconfinement nous aidera à prévenir plutôt que guérir.»

C’est dans cet esprit que Tourisme Mauricie interpelle aujourd’hui le ministre responsable de la région de Mauricie, Jean Boulet, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx, afin de les inciter à encourager le François Legault à venir en aide à l’industrie touristique. Cette industrie, rappelons-le, représente 400 000 emplois non-délocalisables, dans toutes les régions du Québec.