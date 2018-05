Olympiades canadiennes des métiers: Jeffrey Bédard représentera le Québec

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

COMPÉTITION. Finissant en Technologie de l’électronique industrielle au Cégep de Trois-Rivières, Jeffrey Bédard prendra part aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies les 4 et 5 juin à Edmonton.

Deux étudiants du Cégep s’étaient qualifiés pour les Olympiades provinciales, soit Mathieu Daoust, en ordinateurs et réseaux, et Jeffrey Bédard. En remportant la médaille de bronze dans l’épreuve d’électronique industrielle, Jeffrey s’est vu offrir la participation aux Olympiades canadiennes. C’est lui qui représentera le Québec dans l’épreuve de contrôle industriel.

Il sera opposé à de nombreux étudiants provenant des quatre coins du Canada. Son défi: programmer l’automatisation du convoyeur de tri et de transport des bagages des passagers d’un aéroport.

Pour ce faire, il devra monter un panneau électrique autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, installer plusieurs composantes sur des murs de bois, câbler le tout, installer la puissance, faire la programmation en concordance avec le devis qui sera donné et vérifier qu’il n’y a pas d’erreurs ou de bogue afin que tout fonctionne normalement.

«Il y a beaucoup d’adrénaline et un bon rush. Ce n’est pas une installation que tu fais tranquillement dans ton coin pendant un cours ou en usine. Il y a une grille de pointage. Les juges t’évaluent autant sur le montage que sur la propreté, la santé-sécurité, la programmation, etc.», explique Jeffrey Bédard.

Il aura 12 heures réparties en deux jours pour accomplir le tout.

«C’est vraiment une représentation du travail d’un technicien dans un milieu électro-industriel. C’est un emploi typique», souligne Sylvain Carignan, coordonnateur du département des technologies du génie électrique au Cégep de Trois-Rivières.

Une préparation de plusieurs mois

Cela fait déjà plusieurs mois que Jeffrey Bédard s’entraîne à réaliser les différentes tâches qui lui seront demandées lors des Olympiades canadiennes, puisqu’il s’agit sensiblement des mêmes que lors des Olympiades québécoises, à quelques exceptions près.

«Les Olympiades québécoises représentaient un plus gros défi, car je ne savais pas à quoi m’attendre. Là, je sais plus à quoi ça ressemble. Je me suis préparé, notamment à l’école. La difficulté sera plus élevée à la compétition canadienne. J’aurai des composantes de plus à installer, la programmation est plus longue et les critères de correction seront plus sévères. Ils évaluent également le côté esthétique de l’installation», indique Jeffrey Bédard.

Il peut compter sur l’aide de Pierre Trépanier, son professeur préparateur. Le département lui a aussi réservé un petit local pour qu’il puisse s’entraîner.

D’autres professeurs l’aident avec des techniques. Les entreprises Neksys et Lumens agissent également à titre de mentors. Elles ont, entre autres, prêté des équipements et donné des formations sur les dernières méthodes de montage. La direction du Cégep donne aussi un coup de main sur le plan financier.

«Jeffrey se sent vraiment prêt, témoigne Pierre Trépanier, professeur en Technologies du génie électrique et entraîneur de Jeffrey, mais c’est le même contexte pour tous les autres participants. Eux aussi sont préparés. C’est un beau défi et c’est une grosse performance. Il faut que l’étudiant soit à l’aise avec ses gestes et toutes ses actions.»

L’étudiant du Cégep de Trois-Rivières pourra toutefois miser sur la programmation, sa force personnelle.

«C’est vraiment ma force, même comparativement aux autres qui participeront parce que dans l’Ouest, c’est plus un parcours d’école professionnelle qu’une technique. Eux, leur cours est plus axé sur le montage. Si je peux aller me démarquer, ce sera dans la programmation», affirme-t-il.

Si Jeffrey remporte l’or ou l’argent dans sa catégorie, il pourrait être sélectionné pour participer aux Olympiades mondiales des métiers et des technologies qui auront lieu en Russie à l’été 2019.