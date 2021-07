Olivier Galipeau se joint aux Lions

Les Lions de Trois-Rivières ont annoncé la signature du défenseur Olivier Galipeau. Le natif de Joliette vient de remporter la Coupe Kelly (ECHL) avec Mathieu Brodeur, également sous contrat avec les Lions, et les Komets de Fort Wayne.

En 186 parties dans la ECHL, Galipeau a récolté 86 points. Il a effectué son parcours dans la LHJMQ avec les Foreurs de Val d’Or, les Saguenéens de Chicoutimi et le Titan d’Acadie-Bathurst, amassant 180 points en 308 parties. Il a remporté la coupe du Président à deux reprises (2013-14, Val-d’Or & 2017-18, Acadie-Bathurst), et la coupe Mémorial en 2017-18.

D’ailleurs, la saison 2017-18 de Galipeau avec le Titan avait été prolifique. Il avait aussi remporté le trophée Émile Bouchard (Défenseur de l’année dans la LHJMQ), en amassant le plus de buts et le plus de points chez les défenseurs. Galipeau revient au Québec après trois saisons aux États-Unis.