Olivier Deschênes honoré

Dans le but de poursuivre son engagement et de promouvoir davantage l’importance du volet académique, la Ligue de hockey Midget AAA du Québec a adopté, depuis deux ans un projet d’émulation, alors que les équipes procèdent à la nomination d’un élève athlète du mois. L’élève athlète du mois de mars n’est nul autre qu’Olivier Deschênes chez les Estacades de Trois-Rivières.

Défenseur de 16 ans, le jeune Deschênes s’est démarqué par son implication soutenue et une présence assidue à ses différents cours, malgré le contexte particulier de la pandémie. Dans sa famille, école et sport font vraiment bon ménage. Il partage sa fierté d’être un Estacades avec son jumeau Vincent Deschênes. De plus, son père a également évolué deux saisons au sein de la Ligue Midget AAA, portant les couleurs des Riverains du Richelieu et des Cantonniers de Magog.

Rappelons que le projet d’émulation permet d’honorer un élève athlète qui se démarque au niveau de l’assiduité, de la qualité des travaux, du leadership, de l’excellence académique, des efforts marqués, du comportement, de l’éthique de travail et de la persévérance.