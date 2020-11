Offrir la science en cadeau

En prévision de l’hiver à venir, durant lequel les activités seront limitées pour plusieurs familles en raison de la situation liée à la pandémie de la COVID-19, l’organisme régional Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec a conçu une édition spéciale des coffrets d’animation scientifique Les Débrouillards afin de permettre aux scientifiques en herbe d’apprendre tout en s’amusant, au sein même de leur foyer.

Offerte en quantité limitée, cette nouvelle offre d’activités d’initiation à la science et à la technologie s’ajoute aux coffrets déjà disponibles qui permettent de découvrir l’astronomie, la chimie et l’ingénierie.

Composée de cinq activités amusantes et instructives, cette édition spéciale du coffret d’animation scientifique Les Débrouillards piquera assurément la curiosité des jeunes.

Parmi les expériences proposées : confection de délicieux flocons de menthe grâce à la chimie culinaire, création d’une éruption acido-basique dans une boule de Noël et fabrication de neige.

Les coffrets d’animation scientifique Les Débrouillards ont été conçus avec l’objectif d’initier les jeunes à la science et à la technologie. Les activités proposées permettent aux participants et participantes d’explorer la science et la technologie par le biais d’expériences différentes d’un coffret à l’autre.

«Notre équipe a redoublé d’efforts pour développer le coffret d’animation scientifique Les Débrouillards – Spécial du temps des Fêtes. La collaboration avec les organismes régionaux du Réseau Technoscience permettra la distribution aux familles à la grandeur du Québec. Celles-ci auront la chance de faire de la science en toute sécurité à la maison », affirme Nancy Mignault, directrice générale de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec.

Les coffrets d’animation scientifique Les Débrouillards sont disponibles via la boutique en ligne sur le site Web de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec : technoscience-mcq.ca/categorie-produit/boutique/coffret-danimation-scientifique/les-debrouillards-2/