Occupation du futur Colisée: seule l’UQTR présentera son projet aux élus

Lundi prochain, les élus du conseil municipal de Trois-Rivières devaient assister aux présentations des deux groupes désirant occuper le nouveau Colisée du District 55, soit Dean MacDonald de la East Coast Hockey League (ECHL) et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Finalement, seuls les représentants de l’UQTR seront sur place pour faire leur présentation.

En décembre, les deux groupes ont été conviés pour une présentation de leur projet respectif aux élus le 20 janvier. En raison des assises de la ECHL, le promoteur Dean MacDonald ne pourra y être.

«Le promoteur de la ECHL a décliné l’offre, en nous précisant que ce n’était pas possible d’avoir une équipe pour la prochaine année et a regardé si on avait une ouverture pour l’année 2021-2022», précise le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Les Patriotes de l’UQTR jouent peu de matchs à domicile dans une saison régulière, soit environ 15, mais M. Lamarche précise que le projet de l’UQTR est bien plus ambitieux.

«L’UQTR aura à faire la démonstration de son projet qui comprend des matchs des Patriotes, mais ça ne se limite pas qu’à ça. Le projet va plus loin en ce qui a trait au développement du sport qu’est le hockey, par une chaire de recherche, notamment, à d’autres événements à saveur internationale. Ça nous permettrait de nous rapprocher de l’objectif initial qui était de développer le hockey et de donner accès à deux nouvelles aires de glace pour les citoyens», estime-t-il.