Objectif de 10M$ pour la Fondation RSTR

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) a officiellement lancé sa campagne majeure de financement, cette fois sous le thème «Chez nous». L’objectif financier? 10 millions $.

Deux coprésidents et un cabinet de campagne fort dynamique se sont alliés à la Fondation RSTR pour atteindre ledit objectif réparti sur une période de cinq ans. Le slogan parle de lui-même: l’argent amassé «chez nous» sera investi «chez nous», à Trois-Rivières. Le but ultime de cette campagne sera d’offrir aux citoyens les meilleurs soins et pratiques possibles, près de leur famille et de leur milieu de vie.

C’est Carole Chevalier, administratrice à l’exécutif du Mouvement Desjardins, ainsique Marc Paquin, président du Groupe Somavrac, qui ont accepté la coprésidence de cette campagne. Ils seront appuyés par une ambassadrice d’honneur d’expérience en Nicole D. Gélinas, ainsi qu’un cabinet de campagne dévoué à la cause de la santé régionale.

Les pionniers de cette campagne sauront leur donner les moyens de leurs ambitions en leur offrant des technologies de pointe pour innover et participer au développement des grands axes qui seront mis de l’avant. On pense notamment à la Science médicale émergente – La recherche d’aujourd’hui pour la médecine de demain, Espace de vie en cadeau – la longue durée, Présents pour vous – Soins de première ligne et de proximité et aux Spécialités médicales à la portée de tous – Soins spécialisés.

Lors d’une annonce de campagne majeure, plusieurs actions ont été entreprises et des engagements ont été confirmés. La Fondation a confié que déjà plus de 60% de son objectif (en engagements) est atteint. «Certes, des entreprises et des individus se sont alliés à la cause, mais nous tenons à mettre l’accent sur les engagements du personnel, des bénévoles, des médecins, pharmaciens et dentistes de l’établissement, qui cumulent des engagements de près d’un million de dollars», peut-on lire via le communiqué.

Les employés et l’Association des auxiliaires bénévoles du CHRTR ont eux aussi emboité le pas en s’engageant de façon significative, faisant de cette campagne interne une vraie campagne famille. (JC)