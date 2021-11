Objectif: amasser 60 000$ pour les enfants vulnérables

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières tient la 12e édition de sa guignolée jusqu’au 11 décembre. L’objectif: amasser au moins 60 000$ pour soutenir les enfants en situation de vulnérabilité.

Après le succès de la guignolée du Centre de pédiatrie sociale exclusivement virtuelle l’année dernière, l’organisme a décidé de garder la même formule en la combinant avec une activité familiale et festive. Elle aura lieu le 11 décembre prochain au pavillon Yvan Lemire de 9h à 16 h.

Toute la population est invitée à venir rencontrer l’équipe ainsi que les ambassadeurs de cette 12e édition, dont l’Olympienne Laurence Vincent Lapointe et Dave Morissette. Animations, superhéros, dek hockey, bricolages seront aussi au rendez-vous.

De nombreux bénévoles seront également présents dans les commerces participants pour recueillir les dons. Tous les détails de l’évènement sont disponibles au www.cpstr.org.

« C’est un événement très important pour nous. Les montants recueillis vont nous permettre de bonifier nos services au profit des enfants en situation de vulnérabilité qui ont tellement besoin d’être soutenus et accompagnés, encore plus aujourd’hui. On souhaite que la population réponde généreusement comme elle le fait chaque année », indique Alain Lemieux, président du conseil d’administration du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières.

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières a pour mission de permettre à l’enfant en situation de vulnérabilité de se développer à son plein potentiel. Au cours de la dernière année, l’organisme a assuré le suivi de 329 dossiers en clinique, a accompagné 172 familles, a effectué 4657 interventions sociales et met en place plusieurs projets qui ont un impact direct sur les enfants en situation de vulnérabilité des communautés qu’il dessert.

L’argent récolté à l’occasion de la guignolée permettra aussi d’offrir un cadre dans lequel les enfants vulnérables peuvent évoluer en confiance en rencontrant divers intervenants et à développer des projets qui favorisent le développement de l’enfant et le déploiement de son plein potentiel.

Pour faire un don en ligne: https://cpstr.org/faire-un-don/ (M.E.B.A.)