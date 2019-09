Objectif: 400 000$ avec la Loto-Classique

La Classique internationale de canots de la Mauricie se dote d’un nouveau moyen de financement afin de poursuivre son développement: la Loto-Classique.

Cette nouvelle source de revenus privés permettra à l’organisme sans but lucratif de bonifier son événement au public et de réaliser son plan stratégique 2019-2021.

«Il était primordial que l’événement demeure gratuit dans toutes ses facettes. Cependant, en se privant de revenus de vente de passeport, ça amène des pertes. Ça fait un an et demi qu’on travaille sur ce projet. On est allé jeter un coup d’œil à Alma pour voir comment ils procédaient. Ça nous permettra d’augmenter les revenus privés et ça viendra compenser l’absence de passeport», indique le directeur général de la Classique internationale de canots, Stéphane Boileau.

Au total, 4000 billets, en vente au coût de 100$ chacun, sont en circulation. S’ils trouvent tous preneurs, c’est un montant de 400 000$ qui pourrait être remis à l’événement.

Cette somme permettra notamment de ramener la webdiffusion, mettre en place des projets concrets et durables pour réduire l’impact environnemental en Mauricie, de même que de développer l’organisation d’activités reliées aux sports adaptés.

En ce sens, la conception d’un rabaska adapté destiné aux jeunes vivant avec une déficience physique avance bien, de sorte qu’on pourrait le voir en action lors de la prochaine Classique de canots, en 2020. Une planche à pagaie adaptée avait aussi été conçue dans la dernière année.

Par ailleurs, la somme amassée servira également à fournir de l’aide financière et de l’encadrement pour consolider des sports de rame. La concentration rabaska à l’école Du Rocher va bien et une version semblable de cette concentration pourrait voir le jour du côté de l’école Val-Mauricie pour le C2 (canot).

«On aimerait ultimement qu’il y ait de la relève pour les différentes catégories de la Classique dans le milieu scolaire de la Mauricie, de La Tuque à Trois-Rivières. C’est important de consolider la relève», assure M. Boileau.

Les billets de la Loto-Classique sont en vente dans 14 IGA et IGA Express de la Mauricie, ainsi que chez Pronature Chasse & Pêche 07. Les participants courent la chance de gagner l’un des 14 prix en lice, dont un grand prix de 50 000$ en argent et deux chalets Wiserwood. La soirée de tirage se tiendra le 18 décembre en soirée au Complexe Laviolette, à Trois-Rivières.

«La plus belle édition de la dernière décennie»

L’équipe de la Classique internationale de canots qualifie d’«exceptionnelle» la 86e édition de l’événement, alors que seulement 13 secondes séparaient les gagnants des deuxièmes au fil d’arrivée.

Le samedi et le dimanche, la Promenade du St-Maurice à Shawinigan, où l’on retrouvait la Zone Famille et la Zone des Artisans, a attiré un nombre record de spectateurs. Aussi, les spectacles hommage qui ont été présentés à Shawinigan et à Trois-Rivières ont rallié des centaines de spectateurs amateurs de musique rock.

Le fait de déplacer le Défi Réjean Huard du mardi au samedi a engendré de bonnes retombées. Vingt-quatre athlètes y ont pris part. L’organisation vise un record de participation pour 2020.

«À ma connaissance, c’était la meilleure édition de la dernière décennie! Ce n’est pas inconnu au réaménagement des sites de ravitaillement pour lesquels on a reçu de bons commentaires. C’était plus écologique et aussi plus simple à gérer quant à la sécurité routière et à la sécurité sur l’eau», lance Dominic Thibault, directeur du volet compétition de la Classique internationale de canots de la Mauricie.

Il souligne également une affluence record sur certains sites, dont à Grandes-Piles et à Saint-Roch-de-Mékinac.

La 86e édition a aussi vu plus d’une dizaine de nouveaux athlètes qui en étaient à une première participation, signe que la relève se manifeste.