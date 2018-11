Objectif: 1800 paniers de Noël pour des familles dans le besoin

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Dans le but d’offrir un beau Noël à des familles de Trois-Rivières vivant en situation de pauvreté, les Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie lancent leur traditionnelle Campagne des paniers de Noël.

L’objectif de l’initiative est d’amasser suffisamment de denrées et d’argent pour répondre à la demande et préparer 1800 paniers remplis de provisions et de cadeaux.

«Noël est une période de fête pour tous. Pour les familles dans le besoin, recevoir un panier de Noël met un sourire sur les lèvres. C’est un peu de bonheur dans leur temps des fêtes», souligne Robert Proulx, président du conseil d’administration des Artisans bénévoles de la Paix.

Plusieurs activités visant à amasser des fonds se tiendront au cours des prochaines semaines. C’est l’activité Des sous pour un bout’chou qui ouvrira le bal le 22 novembre. Les entreprises et les particuliers sont invités à se procurer des billets pour venir déjeuner pour la bonne cause au Buffet sportif Le Sieur. L’événement, organisé en collaboration avec Énergie 102,3, se déroulera de 7h30 à 9h30.

«Quatre cents places sont disponibles et déjà le quart des places a été vendu à des entreprises. Pour les employeurs, c’est une belle opportunité de gâter ses employés en leur proposant ce déjeuner», note Louis Cournoyer, animateur à Énergie 102,3.

L’activité se poursuivra sur les ondes de la station de radio durant la journée, tandis que les auditeurs seront conviés à faire des dons en argent ou en jouets à l’organisme. Également, le groupe 2Frères sera présent de 18h à 20h pour une émission spéciale qui sera diffusée en Mauricie.

Le Buffet des continents poursuit son partenariat avec l’organisme. Ainsi, le lundi 3 décembre, de 11h à 14h30, le dîner sera gratuit en échange d’un minimum de cinq denrées non périssables par personne.

Le 6 décembre, la Grande Guignolée des médias aura lieu partout au Québec. Avec l’appui d’une soixantaine de bénévoles, le personnel des Artisans de la Paix récoltera des dons en argent et en denrées à travers la ville.

Tout au long de la Campagne des paniers de Noël, des boîtes seront disposées dans une trentaine d’entreprises de la région afin d’y recueillir des denrées alimentaires non périssables.

La confection et la distribution des paniers de Noël se feront du 12 au 14 décembre.

Mentionnons aussi que tous les bénéficiaires des Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie se verront offrir gratuitement un repas des Fêtes dans le cadre de la Table de Noël des employés de la Sun Life.

Un nouveau partenaire, Soleno, se joint également à la levée de fonds. L’entreprise a fabriqué plus de 400 tirelires qui serviront à amasser des dons lors de la Guignolée des médias et de l’activité Des sous pour un bout’chou.

De leur côté, les Résidences du Manoir présentera un nouveau spectacle de Marc Hervieux, le 31 mars, au profit des Artisans de la Paix. Il est possible de se procurer des billets auprès de la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson.