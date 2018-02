Les Nuits Polaires sont de retour sur trois week-ends

MUSIQUE. Les Nuits Polaires sont de retour avec une programmation étalée sur trois fins de semaine. Le 17 février, soirée de feux d’artifice, laissera place à Hitlist. Karim Ouellet (19h30) et Kim Churchill (21h) suivront le 24 février, tandis que Zach Zoya (19h15), Larry Kidd (20h15) et Alaclair Ensemble (21h30) viendront conclure les festivités.

Offerts gratuitement, les spectacles seront présentés sur une scène aménagée sur la rue des Forges, à la hauteur de la rue Champlain.

«Les Trifluviens ont vraiment apprécié la nouvelle formule de l’an dernier. D’offrir une série de spectacles sur trois samedis soirs nous a permis de proposer une programmation diversifiée et de faire profiter à la population les joies de notre merveilleux centre-ville, et ce, même en hiver. Cela nous a permis de remplir notre mission de revitaliser le centre-ville de Trois-Rivières en période hivernale», commente Roger Picard, président de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières.

Samedi 17 février | Dès le premier samedi, les festivités s’amorceront avec la présentation des feux d’artifice au Parc Portuaire de Trois-Rivières. S’en suivra la performance de Hitlist à 19h45.

Samedi 24 février | Pour le deuxième samedi, Karim Ouellet ouvrira la porte à Kim Churchill. Originaire d’Australie, il s’amène en sol québécois après plus de deux ans d’absence, accompagné de ses musiciens, pour livrer une prestation musicale unique en son genre.

Samedi 3 mars | Le troisième et dernier samedi offrira une soirée à la saveur hip-hop mettant en vedette Zach Zoya, un jeune rappeur montréalais âgé de 19 ans seulement. Se succéderont ensuite le rappeur Larry Kidd, qui présentera ses plus récents succès, et le groupe Alaclair Ensemble.

Nouveautés

Une programmation «OFF festival» comprenant plusieurs spectacles, tantôt gratuits et tantôt payants, viendra se greffer à l’offre régulière des Nuits Polaires. Les «OFF Nuits Polaires» sont composées de sept soirées de spectacles dans six différents établissements. Pas moins de 20 artistes, notamment Suuns, The Franklin Electric, Émile Bilodeau et Colin Moore, auront la chance de se donner en spectacle.

«On est fier d’annoncer les «OFF Nuits Polaires» qui sont nés d’un désir collectif de l’ensemble des acteurs culturels de la région. Tout ça dans le but de faire éclater la programmation dans différents lieux», a expliqué David Lavergne, coordonnateur à la programmation.

«Cette collaboration nous touche beaucoup. Le centre-ville a besoin des Nuits Polaires, surtout étalées sur trois week-ends. Ça motive les gens d’affaires du centre-ville et on invite les commençants à sortir dans la rue avec des bars de bois ou de glace, à servir des cafés normaux ou alcoolisés, et des chocolats chauds. Nous avons obtenu les permis pour le faire», a pour sa part ajouté Patrick Dupuis, président de Trois-Rivières Centre.

Les plus jeunes festivaliers pourront être initiés à la planche à neige gracieuseté de l’équipe d’Adrénaline Urbain. Un mini parc à neige sera érigé au Parc Portuaire, incluant une équipe d’entraîneurs et tout l’équipement nécessaire pour guider les plus courageux.

La programmation complète est disponible sur le site web des Nuits Polaires via le www.nuitspolaires.ca.

