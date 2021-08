NPD : Adis Simidzija mise sur l’indépendance et la souveraineté alimentaire

Candidat pour le NPD dans Trois-Rivières, Adis Simidzija s’engage à financer les initiatives qui contribueront à l’indépendance et la souveraineté alimentaire.

« Il s’agit selon moi d’une première étape vers l’action individuelle pour freiner la surconsommation qui nuit grandement à l’environnement, dit-il. Pour y arriver, je m’assurerai de débloquer les fonds nécessaires à l’instauration de jardins communautaires dans différents quartiers de la ville afin de stimuler la participation citoyenne et l’effort collectif dans la lutte aux changements climatiques. »

Avec cette initiative, le candidat souhaite contribuer à changer les habitudes de consommation de la population trifluvienne. « Nous avons au Québec et à Trois-Rivières tous les outils nécessaires à l’implantation de serres pour arrêter d’importer certains produits d’ailleurs, par exemple. Pour qu’un changement soit effectif, il suffit d’avoir le courage politique de soutenir d’abord le développement de projets durables et écoresponsables ainsi que les commerces locaux avant d’engraisser les grosses entreprises polluantes à coup de millions en subventions comme le font d’autres partis », croit le candidat.

« Afin de m’attaquer au problème de manière plus systémique, je créerai un comité composé de propriétaires d’épiceries, de responsables d’industries agroalimentaires et d’organismes communautaires afin de voir comme nous pourrions réduire au minimum le gaspillage alimentaire, renchérit ce dernier. Il est de mon devoir politique de travailler à responsabiliser les industries et de faire tout en mon pouvoir pour que celles-ci réduisent leur empreinte écologique. »