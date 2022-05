Winnipeg: le premier de trois vols nolisés de réfugiés ukrainiens est arrivé

WINNIPEG — Le premier des trois vols nolisés transportant des réfugiés ukrainiens fuyant l’invasion russe a atterri au Manitoba lundi après-midi.

Le vol s’est posé à l’aéroport international Richardson de Winnipeg. Kseniia Zinenko est sortie de l’aéroport lundi soir après un vol de neuf heures entre la Pologne et la capitale du Manitoba.

La femme de 30 ans fait partie des quelque 300 Ukrainiens qui étaient sur un vol nolisé du gouvernement fédéral pour amener au Canada des personnes fuyant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

«Très fatiguée», a répondu Mme Zinenko lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait après son arrivée à Winnipeg. «Mais les Canadiens (sont) très heureux de nous rencontrer.»

Mme Zinenko a voyagé avec huit autres membres de sa famille, dont sa mère, sa sœur et son fils. Elle dit que son père et son frère ont dû rester à Mykolaïv, une ville du sud de l’Ukraine, pour combattre dans l’armée.

La famille voulait s’éloigner le plus possible de la Russie et ne voulait pas rester en Europe, alors ils ont choisi de déménager au Canada, a expliqué la mère de famille. «C’est dur, mais nous n’avons pas le choix», a-t-elle déclaré.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, a affirmé que les trois vols devaient contribuer à amener environ 900 Ukrainiens approuvés pour un séjour d’urgence au Canada.

Le vol de Varsovie à Winnipeg a atterri à l’aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg vers 15h45. Il était le premier de trois vols nolisés vers des villes canadiennes.

Le deuxième vol d’avion partira pour Montréal depuis la Pologne le 29 mai et le troisième, à destination d’Halifax, décollera le 2 juin.

Journée émouvante

La vice-première ministre Chrystia Freeland s’est jointe à la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, pour accueillir les Ukrainiens lundi. Elles sont montées à bord de l’avion après son atterrissage et ont été accueillies par les acclamations et les applaudissements des personnes à bord.

Les députés manitobains Dan Vandal, Jim Carr et Kevin Lamoureux étaient également présents pour les accueillir.

Mme Freeland a salué en ukrainien par le biais du système d’interphone de l’avion, tandis que Mme Stefanson a remercié les personnes à bord d’avoir choisi le Manitoba et le Canada comme leur « second chez-soi».

«Nous voulons que vous sachiez que nous vous accueillons à bras ouverts et à cœur ouvert (…) nous ferons tout pour que votre séjour soit le bienvenu», a dit Mme Stefanson

Les nouveaux arrivants ont eu une autre chance de parler avec les deux dirigeantes alors qu’ils quittaient l’avion et récupéraient leurs bagages.

À un moment, la ministre Freeland est devenue émotive avant de poser pour une photo avec la famille de la femme.

«Cela a été une journée très émouvante, a avoué Mme Freeland plus tard aux journalistes. Ils sont ici pour se mettre à l’abri, mais ce qu’ils attendent vraiment, c’est que l’Ukraine gagne la guerre.»

Des chiens, des chats et même un hamster ont rejoint leurs propriétaires dans le vol de plus de 7000 kilomètres.

Les spectateurs et les proches ont applaudi les nouveaux arrivants alors qu’ils se dirigeaient vers l’aéroport.

Retrouvaille familiale

Anastasiia Seleznova attendait patiemment avec un bouquet de fleurs sa cousine, qu’elle a aidé à inscrire pour venir au Canada. Elle dit que sa cousine a été mise sur une liste d’attente et qu’ils n’ont été informés que trois jours avant qu’elle ferait partie du vol.

«Nous pensions que cela (arriverait) alors nous espérions juste que les choses (fonctionneraient) pour nous et c’est finalement arrivé», a déclaré Mme Seleznova.

«En ces temps difficiles et quand il fait noir autour de vous, vous essayez juste de garder au moins une lueur d’espoir», relate-t-elle.

Ce n’était pas la première fois que Mme Seleznova aidait un membre de sa famille à s’échapper. Elle a rencontré sa sœur de neuf ans en Pologne à la mi-mars pour l’amener à Winnipeg pour rester avec elle.

Le Manitoba a fait savoir que les réfugiés seront emmenés au centre d’accueil des réfugiés ukrainiens de la province pour recevoir de l’aide à l’établissement après leur arrivée.

Environ trois heures après son arrivée, Mme Zinenko est montée dans un bus qui l’a emmenée, elle et sa famille, au centre d’accueil provincial. Elle pensait déjà à l’idée d’une maison.

«Nous voulons (repartir), mais nous ne savons pas quand la guerre (s’arrêtera). Maintenant, nous restons ici (…) et nous y vivons. Nous ne savons pas ce qu’il adviendra du futur.»

Le gouvernement du Canada a déjà permis l’arrivée de milliers d’Ukrainiens depuis la première attaque des forces militaires russes, à la fin du mois de février.

Les vols nolisés s’ajoutent aux options commerciales, subventionnées par un fonds spécial, qui sont disponibles pour les Ukrainiens qui fuient la guerre.

Note aux lecteurs: Une version précédente indiquait que le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, avait déclaré que les trois vols devaient aider à amener environ 90 000 Ukrainiens approuvés pour un voyage d’urgence au Canada. En fait, c’est environ 900.