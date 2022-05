VG: des retards inacceptables pour l’aide aux anciens combattants

OTTAWA — Le gouvernement fédéral ne tient pas sa promesse de prendre soin des anciens combattants, a déclaré mardi la vérificatrice générale du Canada alors qu’elle appelait à un véritable plan pour s’assurer que les ex-soldats malades et blessés ne soient pas obligés d’attendre des mois et des années pour obtenir le soutien dont ils ont besoin.

La conclusion cinglante de Karen Hogan est intervenue dans le cadre du dépôt d’un nouveau rapport au Parlement, qui a révélé que les anciens combattants handicapés continuent de faire face à des temps d’attente et des retards inacceptables pour savoir s’ils sont admissibles à l’aide et aux prestations fédérales.

«J’en suis vraiment venue à la conclusion que le gouvernement n’a pas tenu la promesse qu’il avait faite à nos anciens combattants, qu’il prendrait soin d’eux s’ils étaient blessés en service», a déclaré Mme Hogan lors d’une conférence de presse après la publication de son rapport.

«Cela a un impact réel sur le bien-être de nos vétérans et de leurs familles.»

Cette conclusion survient malgré un certain nombre d’initiatives gouvernementales récentes visant à garantir que les anciens combattants ne soient pas obligés d’attendre des mois, voire des années, avant qu’Anciens Combattants Canada traite leurs demandes d’invalidité.

Ces initiatives répondaient à la colère et à la frustration croissantes des anciens militaires, des défenseurs des anciens combattants et d’autres, alors que les temps d’attente continuaient d’augmenter, entraînant un arriéré de plus de 40 000 demandes non traitées.

Les mesures en question incluent l’embauche de centaines d’intérimaires au cours des dernières années, ainsi que des efforts pour réduire les formalités administratives et s’appuyer davantage sur les outils numériques.

Lors d’une conférence de presse distincte, le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a reconnu la nécessité d’en faire plus pour aider les anciens combattants du Canada, tout en rejetant essentiellement les conclusions de Mme Hogan.

Qualifiant le rapport de la vérificatrice d’«instantané à un moment donné», M. MacAulay a présenté ses propres chiffres sur l’arriéré, les mettant de l’avant comme la preuve que l’approche du gouvernement fonctionne.

«Nous sommes sur la bonne voie, comme je l’ai indiqué précédemment, pour nous assurer que nous traitons cela de manière appropriée et pour mettre l’arriéré là où il doit être», a-t-il déclaré.

«Je peux vous assurer que nous avons le processus en place et qu’il sera appliqué.»

Alors que Mme Hogan a noté dans son rapport la mise en œuvre de ces mesures, elle a constaté que plusieurs sont encore en cours de développement alors qu’Anciens Combattants n’a pas été en mesure d’évaluer réellement l’impact de celles déjà en place.

La vérificatrice générale a particulièrement visé l’embauche, par le gouvernement libéral, de centaines d’employés temporaires pour éliminer l’arriéré, affirmant que l’approche a eu peu d’impact, en partie en raison du taux de roulement élevé alors que les gens recherchent des emplois plus stables.

Le résultat est que non seulement Anciens Combattants n’a en grande partie pas réussi à éliminer l’arriéré, mais qu’il n’a même pas été en mesure de suivre le rythme des demandes qui continuent d’affluer au ministère en nombre sans cesse croissant.

«Ils ne peuvent pas traiter l’arriéré, et encore moins répondre à la demande accrue», a déclaré Mme Hogan aux journalistes. «Il est donc vraiment temps d’avoir une vision plus stable et à long terme de la façon de traiter ces applications.»

Bien que la vérificatrice générale n’ait pas précisé à quoi ressemblerait un tel plan à long terme, elle a insisté sur le fait qu’Anciens Combattants disposait de suffisamment de ressources, y compris du personnel permanent, pour faire face à l’afflux continu de demandes.

«Il est temps de trouver une solution plus durable qui permettra aux anciens combattants de recevoir leurs prestations en temps opportun», a-t-elle déclaré. «Après tout, ce sont nos anciens combattants qui sont ici pour prendre soin et protéger notre pays et maintenir la paix. Le gouvernement devrait faire mieux pour eux.»

Le rapport de Mme Hogan fait écho aux avertissements et aux plaintes des défenseurs des anciens combattants et d’autres personnes selon lesquelles les retards dans le traitement de ces demandes peuvent avoir un impact significatif sur les anciens combattants handicapés et leurs familles en empêchant l’accès aux traitements et à l’aide financière.

Ces préoccupations n’ont cessé de croître au fil des ans à mesure que les temps d’attente et l’arriéré qui les accompagne ont continué d’augmenter, mis à part une légère baisse largement attribuée à la diminution du nombre de demandes déposées en raison de la pandémie de COVID-19.

Le vérificateur général a déploré l’incapacité du gouvernement à régler le problème global, le décrivant comme l’un des nombreux obstacles auxquels sont confrontés les Canadiens vulnérables qui tentent d’accéder aux programmes et services fédéraux.