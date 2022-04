Une sortie de route fait deux blessés à Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, Qc — Deux hommes âgés de la vingtaine ont subi des blessures importantes dans une sortie de route survenue samedi soir à Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Les secours ont été appelés un peu après 18h30 pour une embardée sur la rue Frontenac (route 321). Les circonstances de l’accident restent à déterminer par les enquêteurs, mais l’alcool et la vitesse pourraient être en cause, avance la Sûreté du Québec (SQ).

Un prélèvement sanguin a d’ailleurs été effectué sur le conducteur.

Celui-ci et le passager ont tous deux été transportés à l’hôpital. On ne craignait pas pour la vie du conducteur, tandis que la SQ ne pouvait dans l’immédiat préciser l’état de santé du passager. Ce dernier a été transféré un peu plus tard en soirée dans un centre hospitalier de la région de Montréal.