Une quatrième dose pour François Legault qui encourage les Québécois à l’imiter

MONTRÉAL — Le premier ministre du Québec, François Legault, a reçu une quatrième dose du vaccin contre la COVID-19 vendredi à Montréal.

Il a profité de la situation pour remercier le personnel de la santé et encourager les Québécois à suivre son exemple.

«Merci à tout le personnel, les infirmières, depuis le début de la pandémie, qui font un travail extraordinaire. Je veux dire merci aussi à tous les Québécois qui se sont fait vacciner, je pense entre autres aux plus jeunes, je sais que les plus jeunes sont moins à risque que les personnes vulnérables, mais c’est important quand même d’être solidaires et de se faire vacciner pour réduire la contagion et, quand vous rencontrez des personnes qui sont vulnérables, vous protégez ces personnes-là», a indiqué le premier ministre.

Questionné sur le faible taux de vaccination chez les enfants, François Legault a répondu:

«On va en parler dans les prochains jours».

Jeudi, le directeur national de Santé publique, le Dr Luc Boileau a annoncé que Québec va intensifier au cours des prochaines semaines ses efforts de vaccination contre la COVID-19.

Une campagne de dose de rappel sera notamment lancée auprès des CHSLD et des résidences privées pour aînés dès le 15 août.

Luc Boileau a prévenu qu’une hausse de cas est «fort probable» cet automne avec le retour à l’école.