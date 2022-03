Une possible alliance entre les libéraux et les néo-démocrates jusqu’en 2025

OTTAWA — Les libéraux et les néo-démocrates ont conclu un accord de principe pour maintenir le gouvernement libéral minoritaire au pouvoir jusqu’en 2025, selon divers médias.

Le réseau CBC a rapporté que les dirigeants des deux partis sont parvenus à une entente selon laquelle le Nouveau Parti démocratique (NPD) soutiendrait les libéraux lors de votes de confiance.

Selon le reportage de la télévision publique, l’accord verrait les libéraux agir sur une assurance médicaments nationale et les soins dentaires, qui sont des priorités clés pour le NPD.

Des reportages de CBC et du Globe and Mail, citant des sources anonymes, indiquent que les députés néo-démocrates doivent encore approuver l’accord.

Ces médias évoquent que le premier ministre Justin Trudeau a rencontré son cabinet lundi, ce qui n’était pas annoncé, et ensuite le caucus libéral.

Des sources ont confirmé à La Presse Canadienne qu’une réunion du caucus libéral avait lieu lundi soir, mais n’ont pas voulu commenter les informations.

CBC a expliqué que l’accord de principe est ce qu’on appelle un accord de «confiance et d’approvisionnement», et non une coalition officielle.

Les libéraux ont conservé le pouvoir lors des élections de 2021, mais n’ont pas remporté la majorité des sièges, ce qui signifie qu’ils ont besoin du soutien d’au moins un parti d’opposition pour survivre aux votes de confiance.

Le Parti libéral du Canada détient actuellement 159 des 338 sièges à la Chambre des communes, tandis que le NPD compte 25 députés.

Les conservateurs, en pleine course à la chefferie, ont 119 sièges, tandis que le Bloc québécois en compte 32.

Il y a aussi deux députés du Parti vert et un député indépendant.

La cheffe conservatrice par intérim, Candice Bergen, a publié un communiqué de presse lundi soir en réponse aux reportages des médias sur l’accord de principe, qu’elle a qualifié de «coalition».

«Les Canadiens n’ont pas voté pour un gouvernement néo-démocrate. Ce n’est que du socialisme en coulisses. Trudeau polarise la politique parce qu’il aime ça», a soutenu Mme Bergen.