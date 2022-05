Une plaignante témoigne au procès pour agression sexuelle du rockeur Jacob Hoggard

TORONTO — Une jeune femme qui affirme avoir été agressée sexuellement par le rockeur canadien Jacob Hoggard pendant son adolescence doit poursuivre son témoignage au procès du chanteur, vendredi.

Il s’agira d’une deuxième journée à la barre des témoins pour la femme, qui a amorcé son témoignage jeudi après-midi. Elle est l’une des deux plaignantes dans ce dossier. Le nom des victimes alléguées est protégé par une ordonnance de non-publication.

La Couronne soutient que Jacob Hoggard, le chanteur du groupe rock Hedley, a violemment violé les deux femmes dans des chambres d’hôtel de la région de Toronto en 2016, au cours de deux événements distincts. Les deux plaignantes s’étaient déplacées à Toronto pour le voir.

Un résumé conjoint des faits précise que le chanteur a eu une «relation sexuelle» avec les deux plaignantes lorsqu’elles sont allées à son hôtel.

Jacob Hoggard a été accusé en 2018 d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et de contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans, relativement à ces deux événements. Il a plaidé non coupable aux accusations.

Lors du début de son témoignage, jeudi, la première victime alléguée a raconté avoir croisé l’artiste dans le stationnement d’un hôtel après un concert auquel elle avait assisté quand elle avait 12 ans. Elle a ensuite commencé à communiquer directement avec lui après une rencontre organisée avec le public; elle avait à ce moment 15 ans.

Elle a expliqué que plus le temps avançait, plus leurs conversations ont abordé la sexualité, surtout lorsqu’ils ont commencé à utiliser l’application Snapchat – où les messages ne sont visibles que pour une courte période.

À un certain moment, ils ont commencé à s’échanger des photos de leurs corps nus. Hoggard aurait aussi envoyé une vidéo de lui en train de se masturber, selon le témoignage de la femme.

Dans ses messages, le chanteur aurait aussi dit à la jeune femme qu’il l’aimait et que les deux pourraient avoir une relation à long terme. «Je me sentais presque en couple», a-t-elle confié devant le tribunal.

Quelques semaines après le début des conversations par messages textes, la jeune femme et deux de ses amies ont organisé un voyage pour aller voir Hedley en concert à Toronto. Le chanteur leur a offert des passes pour l’arrière-scène, a mentionné la plaignante.

Une fois dans les coulisses, Hoggard a touché les fesses de la victime présumée à plusieurs reprises, ce qui l’a mise mal à l’aise. Elle a affirmé avoir essayé de s’éloigner ou d’attraper le poignet du chanteur dans l’espoir qu’il comprenne qu’elle voulait qu’il arrête.

La Couronne défend que les deux ont ensuite prévu de se rencontrer à Toronto en septembre, une fois que l’adolescente aurait atteint l’âge de 16 ans. Les procureurs affirment que Hoggard a amené la jeune femme à son hôtel de Mississauga pour la violer à répétition pendant plusieurs heures.

Dans son exposé introductif, jeudi, la Couronne a déclaré que la deuxième plaignante a rencontré Hoggard en novembre 2016 après l’avoir rencontré sur Tinder lorsque Hedley était à Ottawa.

Plus tard ce mois-là, ils ont prévu de se rencontrer à Toronto, et la Couronne allègue que Hoggard l’a violée «encore et encore» pendant plusieurs heures dans son hôtel du centre-ville.

Les deux plaignantes ont été laissées blessées et en sang, selon les procureurs.