Une «équipe de rêve» des Maritimes unie pour venir en aide aux Ukrainiens

HALIFAX — Deux Canadiens ayant des liens avec les Maritimes se sont associés pour fournir des fournitures non létales aux forces territoriales ukrainiennes.

Lex Brukovskiy, un pêcheur de homard de Meteghan, en Nouvelle-Écosse, et Don Bowser, qui a grandi au Nouveau-Brunswick, ont uni leurs forces lundi, M. Brukovskiy assurant le transport de la Pologne vers l’Ukraine après que M. Bowser eut récupéré du matériel pour une livraison.

M. Bowser, conseiller en matière d’application de la loi et de sécurité, a collecté des fonds et acheté des fournitures telles que des gilets pare-balles, des casques et du matériel de vision nocturne pour les unités de défense territoriale ukrainiennes.

Le consultant de 54 ans a déclaré avoir récemment entendu parler du travail de M. Brukovskiy pour acheminer des fournitures aux personnes dans les zones assiégées de l’est de l’Ukraine. Il a alors contacté le Néo-Écossais pour lui demander de le transporter depuis la Pologne afin d’apporter le matériel qu’il a acheté.

Joint sur la route lors de leur voyage ensemble lundi, M. Bowser a déclaré que la cargaison comprenait des appareils électroniques, des batteries de radio et des vêtements militaires pour les soldats ukrainiens.

Les deux se sont connus après que M. Brukovskiy est récemment revenu d’un voyage visant à livrer des générateurs et de l’aide humanitaire à la périphérie de Pokrovsk, dans le sud-est de l’Ukraine.

Dans certains de leurs messages sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à parler de leur collaboration comme d’une «équipe de rêve».

«Nous les équipons avec du matériel qu’ils n’ont pas. Les unités territoriales sont parfois en tenue de ville», a déclaré M. Bowser à propos de sa mission.

M. Bowser a déclaré que ses dons de financement participatif provenaient principalement du Canada atlantique. Les fournitures de M. Brukovskiy ont également été largement financées par de petites communautés de pêcheurs de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

M. Brukovskiy s’était concentré sur la livraison de l’aide humanitaire et le transport des Ukrainiens déplacés, mais à la suite de la connexion avec M. Bowser, il a décidé d’aider son compatriote canadien à la livraison.

«J’avais un véhicule, alors me voilà. J’avais deux jours entre mon dernier voyage et mon prochain voyage. J’avais donc congé hier et aujourd’hui, et j’en ai profité pour faire le trajet jusqu’en Pologne et donner un coup de main à Don», a dit le pêcheur.

Les deux lisent souvent les nouvelles occidentales, y compris la récente documentation inquiétante d’atrocités contre des citoyens dans les villes autour de Kyiv qui avaient été occupées par l’armée russe.

M. Bowser a déclaré que les images le motivent à travailler plus longtemps pour fournir de l’aide. «Pour nous deux, cela nous rend d’autant plus déterminés à rester ici et à faire le travail», a-t-il déclaré.

«Quelqu’un doit le faire, et donc en fin de compte, plus vous voyez d’horreurs, plus il est urgent de livrer.»

M. Brukovskiy a déclaré qu’il pensait que l’Ukraine se préparait à un deuxième assaut d’attaques russes et à la poursuite des bombardements.

Il s’est dit surpris du nombre de personnes qui tentaient de fuir les régions de Donetsk et de Pokrovsk lors de son voyage ce week-end. «Les files de voitures essayant de partir faisaient des kilomètres de long, a-t-il déclaré. Les gens se préparent au pire dans cette partie du pays.»