Une coalition étudiante demande la fin des exportations de pétrole

QUÉBEC — Le mouvement étudiant entreprend une nouvelle bataille: il veut faire stopper les exportations d’hydrocarbures du Canada.

Une coalition qui avait déjà milité activement contre le projet de terminal gazier de GNL-Québec à Saguenay veut donc maintenant faire pression sur les élus fédéraux.

Les associations étudiantes brandissent le rapport de l’ONU publié cette semaine qui prévient que les États du monde ont trois ans pour plafonner leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), sinon la hausse moyenne des températures sur la planète ne pourra être limitée à 1,5 degré et il s’ensuivra de plus en plus d’épisodes météo extrêmes.

«Il nous reste trois ans pour éviter un point de non-retour dans le réchauffement climatique, la catastrophe climatique est à nos portes», a déclaré un représentant de la coalition, Simon Guiroy, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Regroupées dans le Front étudiant d’action climatique (FÉDAC), les associations qui représentent 330 000 étudiants exigent donc que le Canada mette fin à ses exportations de gaz et de pétrole.

M. Guiroy a rappelé qu’en 2019, le Canada a émis 730 mégatonnes de GES, mais a exporté pour 954 mégatonnes d’hydrocarbures qui augmentent les émissions partout sur la planète.

«Le Canada est principalement un pays exportateur de combustibles fossiles, donc sa vraie contribution à la crise climatique se trouve dans ses exportations», selon le porte-parole.

Le gouvernement fédéral doit donc comptabiliser aussi dans son bilan de GES les émissions qu’il contribue à générer ailleurs, estime la coalition.