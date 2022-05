Un projet d’autoroute au cœur de la première journée de campagne en Ontario

TORONTO — La campagne électorale de l’Ontario a commencé sérieusement mercredi avec la promesse des chefs de construire, ou pas, une autoroute dans des circonscriptions clés autour de Toronto.

L’autoroute 413 proposée par les conservateurs devrait desservir les localités du Grand Toronto, notamment Vaughan et Brampton — une région qui comprend plusieurs circonscriptions convoitées par les trois principaux partis pour le scrutin du 2 juin.

Le chef progressiste-conservateur, Doug Ford, a commencé sa journée à Brampton, mercredi matin, en réitérant son engagement à construire cette autoroute 413, qui réduira selon lui les embouteillages et fera gagner du temps aux banlieusards.

Mais les libéraux et les néo-démocrates promettent d’annuler ce projet autoroutier.

Le chef libéral, Steven Del Duca, s’est engagé à utiliser les quelque 10 milliards $ ainsi économisés pour construire et rénover des écoles.

M. Ford n’a jamais précisé la facture totale de ce projet — et il ne l’a pas fait non plus mercredi, malgré les questions des journalistes. Il a soutenu que la pire chose qu’il puisse faire sur un chantier est de donner un chiffre exact.

La cheffe du NPD, Andrea Horwath, commençait sa première journée de campagne mercredi à l’Assemblée législative, puis prévoyait des arrêts dans trois circonscriptions détenues par les progressistes-conservateurs.