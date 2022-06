Un pêcheur perd la vie près de Sainte-Rose-du-Nord au Saguenay

MONTRÉAL — Un homme de Jonquière dans la soixantaine a perdu la vie, lundi, après être tombé à l’eau lors d’une partie de pêche au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Son embarcation aurait basculé alors qu’il se trouvait sur le Grand lac Saint-Germains, à Sainte-Rose-du-Nord, en après-midi. La Sûreté du Québec (SQ) a reçu un appel vers 16 h pour un homme manquant à l’appel, a précisé la porte-parole de la SQ, Hélène St-Pierre.

Les pompiers sont parvenus à récupérer l’homme vers 17 h 30. Il a été transporté en centre hospitalier dans un état critique. Son décès a été constaté en soirée.

Il était accompagné d’un autre homme sur l’embarcation, qui est parvenu à regagner la rive par ses propres moyens et prévenir les secours.

Un enquêteur et un membre du service de l’identité judiciaire ont été assignés au dossier pour déterminer les causes et les circonstances de cet événement.