Un magazine contribue à reconstituer l’histoire des pensionnats pour autochtones

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — De l’argent provenant d’un prix du littéraire et des redevances de droits d’auteur aident un magazine au Labrador à compiler des listes de personnes qui ont été forcées de fréquenter les pensionnats pour autochtones dans la région.

Le magazine «Them Days» a lancé un appel à ses abonnés leur demandant de remplir un formulaire détaillant quand et où ils ont fréquenté un pensionnat. Les répondants peuvent également fournir des informations sur leurs expériences et énumérer les noms des personnes avec lesquelles ils vivaient dans les dortoirs.

Tout cela fait partie d’un effort pour reconstituer l’histoire des pensionnats au Labrador, explique la rédactrice en chef du magazine, Aimee Chaulk.

«J’espère que cela ajoutera à notre connaissance des écoles, car tant de choses n’ont pas été dites, a affirmé Mme Chaulk en entrevue. Je pense que même le simple fait de savoir qui est allé là-bas nous aidera à reconnaître ce qui s’est passé.»

Terre-Neuve-et-Labrador abritait cinq pensionnats de type dortoir, dont le dernier a fermé ses portes en 1980. Leurs survivants ont été exclus des excuses du fédéral en 2008 pour les pensionnats pour les enfants autochtones au Canada. Le gouvernement conservateur affirmait à l’époque qu’Ottawa n’était pas responsable de leur établissement.

Quatre de ces écoles se trouvaient au Labrador et une à St. Anthony, dans la péninsule nord de Terre-Neuve. Ils étaient exploités par le gouvernement terre-neuvien — qui a fait partie du Canada qu’à compter de 1949 — par l’International Grenfell Association et par des missionnaires de l’Église protestante morave.

Leur omission dans le cadre des excuses du fédéral explique pourquoi les dortoirs de Terre-Neuve-et-Labrador sont rarement inclus dans les listes nationales ou sur les cartes des anciens pensionnats du pays.

Selon Mme Chaulk, cela explique également en partie pourquoi il y a encore tant de choses que l’on ne sait pas sur le système des pensionnats pour les autochtones de la province, y compris les personnes forcées de les fréquenter.

«On a toujours l’impression que nous sommes un astérisque», a-t-elle ajouté.

En 2017, le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu à Happy Valley-Goose Bay, à Terre-Neuve-et-Labrador, pour présenter des excuses du gouvernement fédéral pour les abus, la perte culturelle et la négligence subis par les enfants innus, inuits et du NunatuKavut dans les écoles. Les excuses ne s’appliquaient qu’aux années qui ont suivi l’adhésion de la province au Canada en 1949.

«Donc, quiconque fréquentait les écoles avant 1949 était exclu», souligne Mme Chaulk.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a également promis des excuses en 2017, mais ses plans ont été retardés, notamment par la pandémie.

Les excuses formulées par M. Trudeau faisaient partie d’un accord de règlement de 50 millions de dollars, qui comprenait l’embauche de la professeure associée à l’Université Memorial, Andrea Procter, pour compiler les histoires des survivants et documenter celle des écoles.

Mme Procter a publié ses travaux dans un livre en 2020 intitulé « A Long Journey: Residential Schools in Labrador and Newfoundland». Elle a fait don de toutes les redevances en droits d’auteur et des récompenses en argent – y compris 1000$ des Prix littéraires de l’Atlantique l’année dernière – à la revue «Them Days».

Le comité consultatif qui l’a aidée avec le livre a eu l’idée de créer une base de données d’anciens pensionnaires, mentionne-t-elle.

«C’était leur souhait que les gens soient nommés comme un moyen de les commémorer et de conserver leurs souvenirs», a expliqué Mme Procter en entrevue lundi.

Pour la professeure, «Them Days» était un choix évident pour mener l’initiative: le magazine reconstitue l’histoire du Labrador depuis 1975, et il est très apprécié et respecté dans toute la région.

Jusqu’à présent, la réponse a été positive, a précisé Mme Chaulk. Elle a publié l’appel de noms et d’informations dans le dernier numéro. La rédactrice en chef a aussi envoyé un avis à tous les abonnés de la publication, en plus d’une annonce sur le site Web du magazine concernant le formulaire en ligne.

Plusieurs des personnes qui ont répondu à l’invitation ont remercié le magazine pour cette initiative, a relaté Aimee Chaulk.